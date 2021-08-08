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مستشار الرئيس يكشف تطورات الحالة الصحية لوائل الإبراشي

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مستشار الرئيس يكشف تطورات الحالة الصحية لوائل الإبراشي مستشار الرئيس يكشف تطورات الحالة الصحية لوائل الإبراشي

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كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي الذي أصيب منذ أشهر بفيروس كورونا، ولم يتماثل للشفاء من مضاعفاته حتى الآن.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء » على شاشة «dmc»، مساء الأحد، إن الإبراشي لم يسترد حتى الآن حالته الطبيعية، موضحًا أنه لا يزال يعاني من مشكلات بالرئتين.

وأضاف: «حالة وائل الإبراشي تتحسن، ونتمنى أن تكون الحالة أفضل في الأيام المقبلة».

وأشار تاج الدين إلى أن التليفات في الرئتين الناجمة عن الالتهابات الرئوية تحدث مع فيروسات كثيرة وليس كورونا فقط، غير أنه أوضح أن الظاهرة مرصودة حاليًّا نظرًا لوجود جائحة كورونا.

وأفاد مستشار الرئيس، بأن إصابة بعض الحالات بتليف رئوي متوقف على قوة مناعة الرئتين أو مناعة الجسم بشكل عام، وتأثير الفيروس عليهما، لافتًا إلى أن بعض الحالات تصاب بتليف مناعي نتيجة استخدم بعض العقاقير أو تربية الطيور.

المصرى اليوم

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