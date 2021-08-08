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أعربت الزهراء لائق حلمي قنديل، قارئة القرآن الكريم أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة، عن سعادتها الكبيرة والغامرة وفخرها لقراءتها القرآن الكريم أمام الرئيس السيسى، رئيس الجمهورية في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة.

وعبرت «الزهراء»، خلال لقائها مع الإعلامي مدحت الوكيل، في برنامج «القاهرة وناسها»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، عن فخرها وسعادتها بأنها تتلقى التعليم في مؤسسة الأزهر الشريف، منارة الوسطية والاعتدال واعتزازها وتقديرها بفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، مشيرة إلى أنها تُحافظ على قراءة القرآن بصفة مستمرة ولها ورد يومي في التلاوة، وتستمع إلى القرآن بأصوات مشاهير وكبار القراء.

وتابعت: «أنا طالبة بالصف الثالث الثانوى بمعهد فتيات أبوزيادية، وأتمنى زيارة بيت الله الحرام هي ووالدتها صاحبة الفضل بعد ربنا سبحانة وتعالى فيما وصلت إليه من حفظ كتاب الله تعالى».