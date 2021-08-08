أخبار عاجلة

ألقت بنفسها من السادس.. أول حالة انتحار بعد نتيجة الثانوية العامة 2021 (تفاصيل) -
محافظ قنا يكرم عدد من مديري ومشرفي النظام بالمراكز التكنولوجية لجهودهم في تطوير المنظومة -
الرابع مكرر علمي رياضة من الإسكندرية: قعدت ربع ساعة مش عارف بقول إيه (فيديو) -
سائق تاكسي يعيد 2000 دولار لمرأة عجوز دفعتها بالخطأ مقابل الرحلة -
حالة إيجابية و4 حالات شفاء من كورونا في شمال سيناء -
الأمم المتحدة: ننتظر أفعالا من طالبان لتنفيذ الوعود -
رئيس الوزراء الإسرائيلي : سنرد على صواريخ غزة في الوقت المناسب -
إيطاليا تسجل 54 وفاة و5273 إصابة جديدة بكورونا -
الطاقة الذرية : إيران عجّلت تخصيب اليورانيوم لنسبة قريبة من تصنيع السلاح النووي -
وصول رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان إلى ولاية قندهار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بعد شهادة محمد حسان.. أحمد موسى: الإخوان جماعة «ماشية شمال وعلى حل شعرها»

Print
بعد شهادة محمد حسان.. أحمد موسى: الإخوان جماعة «ماشية شمال وعلى حل شعرها» بعد شهادة محمد حسان.. أحمد موسى: الإخوان جماعة «ماشية شمال وعلى حل شعرها»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب الإعلامي أحمد موسى، الشيخ محمد حسان، بمراجعة نفسه بعد وصف جماعة الإخوان الإرهابية بالدعوية خلال شهادته أمام محكمة "داعش إمبابة".

وقال موسى، خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «الجماعة ماكنتش بتتكلم على دعوة، وهل كنا نحتاج إلى دعوة الإخوان؟»، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تتبنى عملية الاستقطاب.

وأوضح موسى أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تستهدف تنفيذ فكرة «أستاذية العالم» منذ نشأتها.

وحول شهادة محمد حسان بشأن الفارق بين المنهج السلفي وفكر الإخوان، قال موسى: «حسان أشار إلى أن الجماعة الإرهابية مقصرة في الدعوة ولا يتبعون سنة الرسول»، مؤكدا أن الجماعة الإرهابية استخدمت الشعارات الدينية سياسيا.

وأكمل: «حسان قال إن جماعة الإخوان منحرفة، وهذا يعني بالنسبة لي أنها ماشية شمال وعلى حل شعرها»، مضيفا: «الشيخ محمد حسان عارف تفاصيل الإخوان».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ألقت بنفسها من السادس.. أول حالة انتحار بعد نتيجة الثانوية العامة 2021 (تفاصيل)

ألقت بنفسها من السادس.. أول حالة انتحار بعد نتيجة الثانوية العامة 2021 (تفاصيل)

محافظ قنا يكرم عدد من مديري ومشرفي النظام بالمراكز التكنولوجية لجهودهم في تطوير المنظومة

محافظ قنا يكرم عدد من مديري ومشرفي النظام بالمراكز التكنولوجية لجهودهم في تطوير المنظومة

الرابع مكرر علمي رياضة من الإسكندرية: قعدت ربع ساعة مش عارف بقول إيه (فيديو)

الرابع مكرر علمي رياضة من الإسكندرية: قعدت ربع ساعة مش عارف بقول إيه (فيديو)

سائق تاكسي يعيد 2000 دولار لمرأة عجوز دفعتها بالخطأ مقابل الرحلة

سائق تاكسي يعيد 2000 دولار لمرأة عجوز دفعتها بالخطأ مقابل الرحلة