بعد شهادة محمد حسان.. أحمد موسى: الإخوان جماعة «ماشية شمال وعلى حل شعرها»

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طالب الإعلامي أحمد موسى، الشيخ محمد حسان، بمراجعة نفسه بعد وصف جماعة الإخوان الإرهابية بالدعوية خلال شهادته أمام محكمة "داعش إمبابة".

وقال موسى، خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «الجماعة ماكنتش بتتكلم على دعوة، وهل كنا نحتاج إلى دعوة الإخوان؟»، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تتبنى عملية الاستقطاب.

وأوضح موسى أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تستهدف تنفيذ فكرة «أستاذية العالم» منذ نشأتها.

وحول شهادة محمد حسان بشأن الفارق بين المنهج السلفي وفكر الإخوان، قال موسى: «حسان أشار إلى أن الجماعة الإرهابية مقصرة في الدعوة ولا يتبعون سنة الرسول»، مؤكدا أن الجماعة الإرهابية استخدمت الشعارات الدينية سياسيا.

وأكمل: «حسان قال إن جماعة الإخوان منحرفة، وهذا يعني بالنسبة لي أنها ماشية شمال وعلى حل شعرها»، مضيفا: «الشيخ محمد حسان عارف تفاصيل الإخوان».