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قبل ساعات من وصول أول رحلة.. الأمن الروسي يتسلم صالات مطاري الغردقة وشرم الشيخ

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قبل ساعات من وصول أول رحلة.. الأمن الروسي يتسلم صالات مطاري الغردقة وشرم الشيخ قبل ساعات من وصول أول رحلة.. الأمن الروسي يتسلم صالات مطاري الغردقة وشرم الشيخ

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قبل ساعات قليلة من وصول أولى الرحلات الجوية القادمة من موسكو لمطاري الغردقة وشرم الشيخ، غدًا الإثنين، يصل مساء الأحد، فريقًا من الخبراء الأمنيين يتبع وزارة النقل الروسية، لمطاري الغردقة وشرم الشيخ لتسلم الصالات والكاونترات المخصصة للسائحين الروس في مطاري شرم الشيخ والغردقة وفحص الصالات قبل انطلاق الرحلات، وذلك وفقا للبرتوكول الموقع بين البلدين، بتواجد فريق أمني روسي لتفتيش حقائب الركاب، والكاونترات، والطائرات المتجهة للمدن الروسية لإنهاء إجراءات سفر ووصول السائحين الروس.

وأكدت مصادر ملاحية بالمطارين أن أفراد امن روس بكل مطار سيتواجدون لمراجعة اجراءات السفر على الطائرات الروسية وانه تم تخصيص كاونترات وصالتي سفر ووصول لإنهاء الإجراءات الخاصة بالسياحة الروسية استعدادا لوصول أول رحلة مباشرة لمطاري شرم الشيخ والغردقة غدا الاثنين في رحلات مباشرة بواقع 5 رحلات أسبوعيًا لكلا المطارين على أن يتم زيادة تلك الرحلات تباعا غقب اصدار تقرير نتائج زيارة الوفد الصحي الروسي حول الاجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا.

كانت ٨ شركات طيران روسية على تصاريح للسفر من الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي إلى الغردقة وشرم الشيخ وأخري إلى القاهرة وسيبدأون رحلاتهم الجوية من موسكو وكالينينجراد وتيومن وتشيليابينسك وأومسك وساراتوف وبيرم وسمارا وكازان وإيكاترينبرج وفولجوجراد وكراسنودار وأوفا ونوفوسيبيرسك وروستوف ليصل إجمالي عدد الشركات المصرح لها بتنظيم رحلات إلى ١٠ شركات روسية.

كما رفضت وكالة النقل الجوي الفيدرالية السماح لشركة ياقوتيا للطيران بالسفر إلى الغردقة وشرم الشيخ من موسكو. كما رفضت الهيئة التنظيمية تسيير رحلات على نفس المسارات لـ3 شركات أخرى وبالإضافة إلى ذلك لم يُسمح لشركة إيروفلوت بالطيران من موسكو إلى مرسى علم.

فيما أنهى مسؤولو مطاري الغردقة وشرم الشيخ الاستعدادات الكاملة لاستقبال السياح الروس غدا الاثنين والتأكيد على تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية سواء الأمنية أو الصحية المتبعة داخل المطارين.

المصرى اليوم

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