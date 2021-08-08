أول تعليق من أحمد موسى على شهادة محمد حسان في قضية داعش إمبابة

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن شهادة الشيخ محمد حسان، أمام محكمة داعش إمبابة استغرقت ساعتين وربع.

وتابع موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «كنت أتمنى أن يتحدث الشيخ حسان أكثر من ذلك، رغم أنه فضح وكشف الجماعات الإرهابية».

واختلف موسى مع إشارة حسان إلى أن الجماعة دعوية قائلا «لا يا مولانا حسن البنا الإرهابي أسس التنظيم الخاص منذ بداية الجماعة واصطدموا بالدولة»، مضيفا «فيه كلام كتير من شهادتك هائل، لكن كان لازم توضح للناس أشياء أخرى».

وتساءل «الشيخ حسان قال أمام المحكمة إن الفكر القطبي أساس الإرهاب، ولكنه كان يطلق على سيد قطب لفظ الشهيد في ظل حكم الإخوان، فمن أنت؟ ألم تجلس مع مرسي في استاد القاهرة وتطالب المواطنين بالجهاد في سوريا على غرار ما فعله القرضاوي ؟»، مشيرًا إلى أن شهادة حسان اختلفت عن محمد حسين يعقوب، كونه مفوها ولديه قدرة على الاقتناع ولديه مريدون بالملايين.

ولفت إلى أن هيئة الدفاع هي التي طالبت بشهادة الشيخ محمد حسان، ومحمد حسين يعقوب

وأضاف «الشيخ حسان خريج كلية الإعلام، وأجاب على الأسئلة التي وجهته له المحكمة».

وجدد موسى التأكيد على أن جماعة الإخوان الإرهابية لم تكن دعوية أو سلمية على الإطلاق، مشيرًا إلى أنها تغلغلت بعد نشأتها على طريقة «الصراصير».

وأكمل «الشيخ حسان الذي رأيناه اليوم أمام المحكمة، ليس هو الذي كان بجوار مرسي يدعو إلى الجهاد في سوريا»، مضيفا «فيه ناس سوريا واتقتلت بسبب دعوات الجهاد».

وأردف «الإخوان مقلوبين على محمد حسان، بعدما قال إنهم سعوا للحكم، ولم تنجح كونها لم تنتقل من فقه الجماعة إلى فقه الدولة».