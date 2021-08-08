«استاذنت المخرجة».. درة تقدم العزاء لدنيا وإيمي سمير غانم رغم انشغالها في التصوير

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حرصت النجمة درة على تقديم واجب العزاء لصديقتيها دنيا وإيمي سمير غانم في وفاة والدتهما الفنانة دلال عبدالعزيز، رغم انشغالها في تصوير مسلسلها الجديد «غالية».

كانت «درة» في التصوير، اليوم، واستأذنت المخرجة شيرين عادل لمنحها عدة ساعات للذهاب لتقديم العزاء، وبالفعل ذهبت من التصوير إلى مسجد المشير مباشرة وشاركت في أداء صلاة الجنازة، وقدمت واجب العزاء لصديقتيها دنيا وإيمي قبل أن تعود مرة أخرى لتستكمل تصوير مسلسلها الذي يسابقون الزمن للانتهاء من تصويره، في أماكن مختلفة في القاهرة.

حكاية غالية هي حكاية جديدة من مسلسل «زي القمر» الذي يدور في حكايات منفصلة. عبارة عن خمسة حلقات لكل حكاية. من انتاج مها سليم ويتم عرض كل منها في قناة مختلفة من القنوات المصرية الرئيسية لشركة المتحدة. الحكاية بعنوان «غالية» وهوإسم شخصيتها في العمل.

والمسلسل يعبر في جميع حكاياته عن قضايا نسائية يناقشها بشكل اجتماعي ويمثّل نماذج مختلفة للمرأة المصرية في مختلف حالاتها. وتقدم هذه القصة مشاعر ومواقف في حياة فتاة اسمها غالية تعزف وتدرس الموسيقى تأخرت في الزواج من منظور المجتمع وتتزوج بطريقة مختلفة وتتعرض لمشاكل تغيّر نظرتها للحياة ومن تأليف أحمد حسني وأحمد فرغلي وإنتاج مها سليم .

ويشارك درة بطولتها كل من مراد مكرم وفرح يوسف وفراس سعيد وأحمد حلاوة. وتخرجها شيرين عادل التي تعود للتعاون مع درة بعد سنوات منذ قدما معا عدد من الاعمال التي نجاحا جماهيريا كبيرا هي «العار» والريان«.

وكانت درة قد قدمت مجموعة من البطولات المطلقة المتميزة مثل «الشارع اللي ورانا» وحدوتة حبيبة أمها في مسلسل نصيبي وقسمتك ومسلسل بلا دليل.

يذكر أنها قد حصدت ردود فعل ايجابية في رمضان الماضي عن دورها في مسلسل «بين السما والأرض» مع النجم هاني سلامة والمخرج ماندو العدل وكانت الحكايات السابقة من زي القمر قد لعبت بطولتها النجمات الهام شاهين وليلى علوي وجومانا مراد. وتنتظر درة عرض فيلمها الجديد «الكاهن» في شهر سبتمبر المقبل والذي كتبه محمد ناير ويخرجه عثمان ابو لبن مع النجوم محمود حميدة واياد نصار وجمال سليمان وفتحي عبدالوهاب وحسين فهمي