هنا الزاهد تطالب جمهورها بالدعاء لدلال عبدالعزيز وسمير غانم: أرجو قراءة الفاتحة على روحهما

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طالبت الفنانة هنا الزاهد جمهورها ومتابعيها، بالدعاء للفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، وزوجها الراحل سمير غانم.

ونشرت «الزاهد» صورة للفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز تجمعها بزوجها الراحل سمير غانم عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، الأحد، قائلة: «أرجو قراءة الفاتحة على روحهما وعلى أي حد من أحبائنا اللي سابونا ومشيوا والدعاء لهم بالرحمة والمغفرة. الفاتحة».

ودفنت الفنانة دلال عبدالعزيز في مقابر العائلة بالوفاء والأمل إلى جوار زوجها الراحل الفنان سمير غانم الذي توفي في 20 مايو الماضي عن عمر ناهز الـ84 عامًا بمضاعفات فيروس كورونا، وبعده بـ75 يومًا تُوفيت الفنانة دلال عبدالعزيز إثر تليف في الرئة، حيث وضعت على جهاز التنفس الاصطناعي طوال الأشهر الثلاثة الماضية، ومنذ نقلها للمستشفى في 30 إبريل الماضي.