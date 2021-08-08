جسور بلا مشاة
أوضح تقرير صادر عن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عن زيارات مكاتب الدعوة والإرشاد لإصلاحيات بدول في الخارج، إذ بلغ عدد...
نظرت المحاكم خلال 1441 - 1442 نحو 1.080.968 مليون قضية، تصدرتها قضايا الأحوال الشخصية بـ474.095 قضية، تلتها القضايا العامة بإجمالي 337.391 قضية،...
تشهد الواجهة البحرية لمدينة جدة هذه الأيام إقبالًا ملفتًا من سكان وزاور عروس البحر الأحمر، خاصة بعد إطلاق فعالية الشاطئ في الأول من...
عزز برنامج «صيف السعودية 2021» الذي أطلقته الهيئة السعودية للسياحة، نافذة محورية لتعزيز الأنماط السياحية المختلفة، ومن ذلك الرحلات...
قالت النيابة العامة إن عدم تحصين الطفل بالتطعيمات الواقية من الأمراض بحسب المواعيد المقرّرة من الجهة المختصة في هذا الشأن، يُعد...
بدعوة من رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح السلمي قامت مجموعة (أبها عطاء ووفاء) برئاسة ناصر عبد الله العواد يرافقهم مجموعة...
انطلقت في الرياض، أمس، جلسات البرنامج الوطني لمشاركة الوفود في المحافل الدولية وتعزيز التواصل الحضاري (دراية)، في نسخته الثانية،...
تحت رعاية مستشار خادم الحرمين أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، تستعد مؤسسة كافل لرعاية الأيتام بمنطقة مكة المكرمة لإطلاق...