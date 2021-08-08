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جسور بلا مشاة

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6 آلاف زيارة للإصلاحيات

أوضح تقرير صادر عن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عن زيارات مكاتب الدعوة والإرشاد لإصلاحيات بدول في الخارج، إذ بلغ عدد...

29b5e111f6.jpgجدة : الوطن
d77b99d445.jpg29 ذو الحجة 1442 هـ

مليون قضية نظرتها المحاكم والأحوال الشخصية تتصدر

نظرت المحاكم خلال 1441 - 1442 نحو 1.080.968 مليون قضية، تصدرتها قضايا الأحوال الشخصية بـ474.095 قضية، تلتها القضايا العامة بإجمالي 337.391 قضية،...

icon-byline.pngأبها :الوطن
icon-clock.png29 ذو الحجة 1442 هـ

فعالية الشاطئ تجذب زوار العروس

تشهد الواجهة البحرية لمدينة جدة هذه الأيام إقبالًا ملفتًا من سكان وزاور عروس البحر الأحمر، خاصة بعد إطلاق فعالية الشاطئ في الأول من...

icon-byline.pngجدة : الوطن
icon-clock.png29 ذو الحجة 1442 هـ

رحلة لاكتشاف كنوز البحر الأحمر

عزز برنامج «صيف 2021» الذي أطلقته الهيئة السعودية للسياحة، نافذة محورية لتعزيز الأنماط السياحية المختلفة، ومن ذلك الرحلات...

icon-byline.pngجدة : الوطن
icon-clock.png29 ذو الحجة 1442 هـ

النيابة : عدم تحصين الطفل بالتطعيمات يعد حالة إهمال

‏قالت النيابة العامة إن عدم تحصين الطفل بالتطعيمات الواقية من الأمراض بحسب المواعيد المقرّرة من الجهة المختصة في هذا الشأن، يُعد...

icon-byline.pngأبها :الوطن
icon-clock.png29 ذو الحجة 1442 هـ

مجموعة أبها عطاء ووفاء تزور المدينة الجامعية بالفرعاء

بدعوة من رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح السلمي قامت مجموعة (أبها عطاء ووفاء) برئاسة ناصر عبد الله العواد يرافقهم مجموعة...

icon-byline.pngأبها :الوطن
icon-clock.png29 ذو الحجة 1442 هـ

دراية ينطلق لتعزيز الصورة الإيجابية عن المملكة

انطلقت في الرياض، أمس، جلسات البرنامج الوطني لمشاركة الوفود في المحافل الدولية وتعزيز التواصل الحضاري (دراية)، في نسخته الثانية،...

icon-byline.pngالرياض: الوطن
icon-clock.png29 ذو الحجة 1442 هـ

إطلاق جائزة أمير مكة لحفظ القرآن للأيتام

تحت رعاية مستشار خادم الحرمين أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، تستعد مؤسسة كافل لرعاية الأيتام بمنطقة مكة المكرمة لإطلاق...

icon-byline.pngمكة المكرمة: الوطن
icon-clock.png29 ذو الحجة 1442 هـ

الوطن السعودية

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