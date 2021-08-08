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قال الإعلامي أحمد موسى، إن عبدالله عزام، الذي تحدث عنه الشيخ محمد حسان في شهادته بقضية «داعش إمبابة»، اليوم، يعد أول شخص أطلق مصطلح السلفية الجهادية.

وتابع موسى، خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «محمد حسان بيقول إن الشباب فهم كلامه بشكل خاطئ، وكنت أتمنى أن يعتذر الشيخ للشعب المصري ولأهالي الشهداء وللدين»، مردفا: «مقاصدكم كانت ستضيع مصر، ودفعنا الثمن غاليا، نتيجة لما وصفته بالفهم الخاطئ».

وتساءل موسى: «لماذا الصمت على الفهم الخاطئ في ظل تعرض البلاد لعمليات إرهابية خلال السنوات الماضية؟.. ألا يستحق ذلك الاعتذار والندم الشديد؟.. لماذا لم نتحدث عن ضرورة المواجهة الأمنية مع من يرفع السلاح من قبل؟»، مضيفا: «لو حدث اعتذار لغيرت أشخاص كثيرة فكرها».