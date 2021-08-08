أستاذ تمويل: استمرارية نجاح الإصلاح الاقتصادي يرجع إلى مراعاة البعد الاجتماعي

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قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن برامج الإصلاح الاقتصادي التي طُبقت في مختلف أنحاء العالم نجح منها جزء قليل للغاية، بسبب عدم مراعاة البعد الاجتماعي.

وأضاف «إبراهيم»، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج «بنوك واستثمار»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن استمرارية نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر يرجع إلى مراعاة البعد الاجتماعي، خلاف إدراك المواطن بشكل جيد لضرورة الإصلاح.

وتابع أن المواطن المصري كان لديه ثقة بالدولة المصرية، والدولة لم تتأخر عن كشف حقيقة الوضع الاقتصادي، ولذلك ساند المواطن الدولة في تطبيق الإصلاح، مضيفًا أن الدولة كانت تنظر إلى المواطن بقدر كبير من الاهتمام، حتى لا يحدث للمواطن الكثير من الضغوط مع تنفيذ البرنامج.