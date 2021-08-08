توقعات الطقس غدًا .. درجة الحرارة تصل 45 وتنخفض ببعض المناطق

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تشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية إلي استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم أنحاء مصر انخفاضا طفيفًا خلال الأسبوع الجاري، ورغم ذلك تتوقع أن تصل درجة الحرارة فى أسوان والأقصر إلي 45 درجة للعظمي و46 درجة للمحسوسة، خلال حالة الطقس غدًا بينما تنخفض درجة الحرارة فى القاهرة بدرجة واحدة عن اليوم.

توقعات الطقس غدًا الإثنين في مصر

تتوقع الأرصاد أن يكون طقس الغد شديد الحرارة رطبا علي القاهرة الكبري وجنوب البلاد وجنوب سيناء والوجه البحري، ومائل للحرارة رطبا في السواحل الشمالية، ويكون الطقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبري وباقي أنحاء مصر.

ويتوقع استمرار تكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر على الطرق السريعة والزراعية المتجهة إلي القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية، وتنشط الرياح على القاهرة الكبري وشمال الصعيد والسواحل الغربية.

يكون البحر المتوسط معتدل وتستمر الرياح شمالية غربية، ويتراوح ارتفاع الموج بين من متر ونصف ومترين، كما يتوقع أن تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، والموج يرتفع من متر ونصف إلي مترين وربع، والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة غدًا الإثنين في مصر

يستمر انخفاض درجة الحرارة في القاهرة العظمي غدًا وتكون العظمى 37 درجة بدلاً من 38 درجة خلال حالة الطقس اليوم، وكما تنخفض الصغرى والمحسوسة بدرجة واحدة لكل منهما، وتكون الصغري 25، والمحسوسة 39 درجة.

ويستمر انخفاض درجة الحرارة في الإسكندرية بمقدار درجة واحدة كذلك لتصل العظمي إلي 32 درجة، والصغري إلى 25 درجة، كما تنخفض درجة الحرارة المحسوسة بمقدار درجتين لتصل إلي 35 درجة، بارتفاع 3 درجات عن درجة الحرارة العظمي المتوقعة.

ترتفع درجة الحرارة العظمي الأعلي فى مصر غدًا بمقدار درجة واحدة لتصل إلي 45 درجة فى أسوان والأقصر، وتكون درجة الحرارة المحسوسة فيهما 46 درجة، بينما تكون درجة الحرارة الصغري فى أسوان 29 والأقصر 28 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة غدًا في أبو سمبل 44-28، إدفو 44-28، المنيا 38-26، بني سويف 38-25، شلاتين 39-30، سيوة 37-24، وادي النطرون 35-25، المنصورة 36-25، الزقازيق 37-25، الوادي الجديد 43-27، الفيوم 38-25، سوهاج 38-27، قنا 43-27، أسيوط 39-26 درجة.

وتكون درجات الحرارة في طنطا 37-25، شبين الكوم 37-25، دمنهور 33-26، العريش 33-25، كاترين 33-21، بورسعيد 32-26، مطروح 31-25، السلوم 29-24، طابا 36-27، السويس 37-24، الإسماعيلية 37-24، الطور 38-26، الغردقة 38-28، رفح 33-24، بلطيم 32-25، شرم الشيخ 38-28، دمياط 32-26 درجة.

توقعات الطقس غدًا .. درجة الحرارة تصل 45 وتنخفض ببعض المناطق

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة هذا الأسبوع

يكون الطقس خلال هذا الأسبوع شديد الحرارة رطب على أغلب الأنحاء وحار رطب فى السواحل الشمالية ومعتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية، ويستمر تكون الشبورة المائية فى الصباح ونشاط الرياح فى بعض المناطق منها القاهرة الكبري والسواحل الشمالية الغربية.

تكون درجات الحرارة المتوقعة للعظمى والمحسوسة في القاهرة والوجه البحري الثلاثاء والأربعاء إلى 38-40، وترتفع الخميس إلى 39-41، وتنخفض الجمعة والسبت إلي 38-40 درجة.

وتكون درجة الحرارة في جنوب الصعيد الثلاثاء 42-43، وترتفع الأربعاء والخميس إلى 43-44، وتواصل الإرتفاع يوم الجمعة لتصل إلى 44-45 درجة، أما فى شمال الصعيد فتكون الثلاثاء 38-40، وترتفع الأربعاء إلي 39-41، وتصل الخميس إلي 40-42، وتنخفض الجمعة والسبت إلي 39-41 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في جنوب سيناء من الثلاثاء والأربعاء 38-41، وترتفع الخميس إلى 40-43، وتصل الجمعة والسبت إلي 41-44 درجة، وفى السواحل الشمالية تكون الثلاثاء 32-35، ومن الأربعاء إلي السبت 33-36 درجة.

توقعات الطقس غدًا .. درجة الحرارة تصل 45 وتنخفض ببعض المناطق

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