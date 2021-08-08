هدف واعتراض وتدخل لـ«الفار» في ملخض الشوط الأول بين بيراميدز وطلائع الجيش

★ ★ ★ ★ ★

اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

انتهى الشوط الأول بين فريقي طلائع الجيش وبيراميدز بتقدم الأخير بهدف دون رد سجله اللاعب إبراهيم عادل بعد مرور دقيقتين، ويلتقي الفريقان ضمن مباريات الجولة 29 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وشهد اللقاء إثارة مبكرة بعدما تمكن مهاجم بيراميدز إبراهيم عادل من توجيه تصويبة جيدة غالطت الحارس محمد بسام وسكنت الشباك في الدقيقة الثانية من الشوط الأول.

حاول رفاق عبد الحميد بسيوني الظهور هجومياً بعدد من المحاولات على الأطراف واحتسب حكم اللقاء محمود ناجي ركلة جزاء لصالح المهاجم عمرو جمال بعد مخالفة من عبد الله السعيد في الدقيقة 18، قبل ان تتدخل تقنية الفيديو ويتم إلغاء القرار.

وحصل شريف إكرامي على بطاقة صفراء في الدقيقة 19 بعد الاعتراض على احتساب ركلة الجزاء، وأشهر الحكم نفس البطاقة لجناح طلائع الجيش أحمد سمير في الدقيقة 35.

ويسعى بيراميدز إلى تحقيق الفوز من أجل مواصلة التقدم في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز وخطف المركز الثالث من المصري البورسعيدي فيما يتواجد طلائع الجيش عند المركز الثالث عشر يرصيد 37 نقطة.