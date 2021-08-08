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الاتحاد السكندري يحسم الاتفاق مع حارس

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الاتحاد السكندري يحسم الاتفاق مع حارس المنتخب الاتحاد السكندري يحسم الاتفاق مع حارس

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نجح مسؤولو نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، في التوصل لاتفاق مع محمد بسام، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، بشأن انضمامه للفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وعلمت «المصري اليوم» أن رئيس نادي الاتحاد السكندري، نجح في التوصل لإتفاق مع محمد بسام، بشأن انضمامه للفريق في الموسم المقبل، ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة، دخول مسؤولي زعيم الثغر في مفاوضات رسمية مع إدارة طلائع الجيش، لحسم صفقة بسام.

وسوف يعرض النادي السكندري على مسؤولي طلائع الجيش، إجراء صفقة تبادلية بالتعاقد مع محمد بسام، مقابل إنتقال عماد السيد، حارس زعيم الثغر، لصفوف الجيش.

ويسعى الاتحاد السكندري للتعاقد مع محمد بسام، بناء على طلب حسام حسن، المدير الفني للفريق، نظرًا للعجز الذي يعاني منه الفريق في هذا المركز، خاصة بعد انتهاء إعارة محمد صبحي، في نهاية الموسم الجاري وعودته لصفوف ، فضلا عن عدم قناعته بمستوى عماد السيد.

المصرى اليوم

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