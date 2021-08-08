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سقوط طائرة إطفاء حرائق في اليونان

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سقوط طائرة إطفاء حرائق في اليونان سقوط طائرة إطفاء حرائق في اليونان

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سقطت في اليونان، الأحد، طائرة إطفاء حرائق تشارك في أعمال إخماد ألسنة اللهب بجزيرة زاكينثوس.

قالت وسائل إعلام محلية، إن طائرة إطفاء تحطمت خلال مشاركتها في إخماد حريق في زاكينثوس. واشارت إلى أن قائد الطائرة بصحة جيدة وتم إخراجه من موقع التحطم بمساعدة رجال الإطفاء.

وتكافح السلطات اليونانية حرائق الغابات الضخمة التي اندلعت في محيط العاصمة أثينا ومناطق أخرى في البلاد منها جزيرة إيفيا، ثاني كبريات الجزر اليونانية. وتحت سماء الدخان الكثيف، حثت السلطات اليونانية السكان على ارتداء أقنعة في الهواء الطلق وإغلاق النوافذ في منازلهم.

وعلى الرغم من انخفاض درجات الحرارة بعد 11 يومًا من تجاوز 40 درجة مئوية، إلا أن الرياح ارتفعت يوم الجمعة، مما أدى إلى تأجيج بؤر اشتعال جديدة للنيران. وبحلول يوم السبت، اندلع حريق هائل في الغابات والمنازل باتجاه بحيرة ماراثون، الخزان الرئيسي للمدينة، وكان يتقدم صعودًا إلى منحدرات جبل بارنيثا.

وفي إيفيا، الجزيرة الواقعة شرق العاصمة، اندلعت الحرائق أيضًا من الغرب إلى الشمال عبر الغابات الوعرة، وتكشف المشاهد هرع العبارات والقوارب السياحية والصيادين لإجلاء أكثر من 1000 شخص من القرى الساحلية والشواطئ. ويمكن رؤية الرجال والنساء وهم يمسكون بالأطفال ويحملون كبار السن والضعفاء على الكراسي أثناء صعودهم على متن السفن إلى بر الأمان.

من جهته، قال رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن تغير المناخ هو المسؤول بوضوح عن درجات الحرارة التي «حولت البلاد إلى برميل بارود» وأثارت الجحيم الذي وصف بأنه الأسوأ منذ عقود في تركيا وإيطاليا.

وتعد أثينا هي المدينة الأكثر سخونة في البر الرئيسي لأوروبا، حيث يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن متوسط درجات الحرارة السنوية عبر البحر الأبيض المتوسط سيرتفع بما يصل إلى درجتين مئويتين على مدار الثلاثين عامًا المقبلة.

المصرى اليوم

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