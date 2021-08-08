هنية: حماس تقف إلى جانب إيران

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بما وصفه "الدعم الثابت" من قبل القيادة الإيرانية.

وقال هنية في تصريح لقناة إيرانية، إن "المقاومة الفلسطينية الجزء من محور المقاومة ستقف إلى جانب إيران لمواجهة أي تهديد أمريكي وإسرائيلي"، على حد تعبيره.

وأضاف "إيران قادرة على مواجهة التهديدات الأمريكية والإسرائيلية ونحن جزء من محور المقاومة وسنقف أيضاً إلى جانبها"، وفق قوله.

وكان هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس قد وصل قبل أيام إلى إيران على رأس وفد من قيادة الحركة للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.