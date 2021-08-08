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"إسلامية مكة" تشارك في "مبادرة وطن" بأكثر من 200 برنامج دعوي

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تستهدف تعزيز الانتماء وبيان جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن

تشارك وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها في منطقة مكة المكرمة، بمبادرة وطن، والذي تنطلق فعالياتها يوم غدٍ الاثنين بتنفيذ أكثر من 200 برنامج دعوي يقدمها نخبة من الدعاة والداعيات في المساجد وعبر الوسائط الإلكترونية بمختلف المراكز والمحافظات بالمنطقة.

وتستهدف المبادرة تعزيز مقومات حب الوطن، وحقوقه، وبيان جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، وتعظيم البيت الحرام، وتعزيز القيم الإسلامية، وبيان منهج أهل السنة والجماعة في وجوب السمع والطاعة.

يُشار إلى أن مشاركة فرع الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة تأتي استنادًا إلى توجيه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة الذي دشن المبادرة التي تنفذها كل الأجهزة الحكومية بالمنطقة وتهدف المبادرة إلى تعزيز الثقافة الإسلامية الوسطية والهوية الوطنية وتنمية شعور الانتماء إلى المنطقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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