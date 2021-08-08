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تجهيز سجادة تلائم طبيعة الطائف أمام المنصة الملكية في مهرجان ولي العهد للهجن

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صُممت ضمن رؤية 2030 باللون البنفسجي.. و"سبق" وثَّقت الجهود المكثفة للأمانة

تجهيز سجادة تلائم طبيعة الطائف أمام المنصة الملكية في مهرجان ولي العهد للهجن

كثفت أمانة الطائف جهودها على مدار الساعة في سبيل التجهيز لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة؛ إذ يحظى الحفل الختامي برعاية واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وتلائم التجهيزات ميدان الهجن بالطائف الطبيعية؛ إذ سيزداد جمالاً بسجادة ضخمة، صُممت ضمن رؤية ولي العهد - حفظه الله – باللون البنفسجي أمام الحضور بالمنصة الملكية من الأمراء والشيوخ والمسؤولين ضيوف المهرجان من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

"سبق" وثَّقت الجهود المبذولة من قِبل (أمانة الطائف)، واطلعت على كيفية تجهيز السجادة التي توسطتها شعار الدولة (السيفين والنخلة)، وأقامتها الأمانة على مساحة تقدر بـ 1183 مترًا مربعًا، وتضم أكثر من 150 صورة جمالية، مع توزيع الصباريات لإحاطة السجادة، و290 حوضًا تجميليًّا في منطقة المنصة، وما يقارب أربعة آلاف من الزهور والصباريات في الطرق المؤدية للمهرجان، والجزيرة الوسطية على مدخل ميدان الهجن.

يُذكر أن أمانة محافظة الطائف، بإشراف مباشر من الأمين الدكتور أحمد بن عزيز القثامي، تعمل على قدم وساق؛ إذ قامت بتوزيع 100 فرقة نظافة على موقع المهرجان، إضافة إلى رفع أكثر من 200 طن من المشوهات البصرية بموقع الهجن.

تجهيز سجادة تلائم طبيعة الطائف أمام المنصة الملكية في مهرجان ولي العهد للهجن

تجهيز سجادة تلائم طبيعة الطائف أمام المنصة الملكية في مهرجان ولي العهد للهجن

تجهيز سجادة تلائم طبيعة الطائف أمام المنصة الملكية في مهرجان ولي العهد للهجن

تجهيز سجادة تلائم طبيعة الطائف أمام المنصة الملكية في مهرجان ولي العهد للهجن

تجهيز سجادة تلائم طبيعة الطائف أمام المنصة الملكية في مهرجان ولي العهد للهجن

تجهيز سجادة تلائم طبيعة الطائف أمام المنصة الملكية في مهرجان ولي العهد للهجن

تجهيز سجادة تلائم طبيعة الطائف أمام المنصة الملكية في مهرجان ولي العهد للهجن

تجهيز سجادة تلائم طبيعة الطائف أمام المنصة الملكية في مهرجان ولي العهد للهجن

تجهيز سجادة تلائم طبيعة الطائف أمام المنصة الملكية في مهرجان ولي العهد للهجن

تجهيز سجادة تلائم طبيعة الطائف أمام المنصة الملكية في مهرجان ولي العهد للهجن

تجهيز سجادة تلائم طبيعة الطائف أمام المنصة الملكية في مهرجان ولي العهد للهجن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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