المراكز الأمريكية: إعطاء ما يزيد على 351 مليون جرعة من لقاحات كوفيد-19

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قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن الولايات المتحدة أعطت 351 مليونا و400930 جرعة من لقاحات كوفيد-19 في البلاد حتى صباح اليوم الأحد ووزعت 407 ملايين و561705 جرعة.

ارتفعت هذه الأرقام من 350 مليونا و627188 جرعة لقاح قالت المراكز إنها مُنحت بحلول السابع من أغسطس آب من أصل 407 ملايين و550175 جرعة جرى تسليمها.

وقالت المراكز إن 194 مليونا و866738 شخصا تلقوا جرعة واحدة على الأقل، بينما تم تطعيم 166 مليونا و477481 شخصا بشكل كامل حتى اليوم الأحد.

يشمل إحصاء المراكز الأمريكية لقاحي مودرنا وفايزر/بيونتك من جرعتين ولقاح جونسون اند جونسون من جرعة واحدة، وذلك حتى الساعة السادسة (1000 بتوقيت جرينتش) صباح اليوم.