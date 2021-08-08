خبير: الإصلاح النقدي كان له أثرا كبيرا في تحسين مستوى المجتمع ككل

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قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن الإصلاح النقدي والمالي كان له أثرا كبيرا في تحسين مستوى المجتمع ككل، وتحسين مستوى المعيشة، وهذا الأمر لا يجب احتسابه في ارتفاع مستوى الدخل، ولكن في تحسين منظومة الكهرباء والصرف الصحي، والكهرباء، والطرق، لأن كل هذه الأمور تصب في ارتفاع وتحسين مستوى معيشة المواطن.

وأضاف "إبراهيم"، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن معدل البطالة قبل تطبيق الإصلاح الاقتصادي انخفض للنصف تقريبًا، حيث كان معدل البطالة قبل الإصلاح 13%، والآن وصل لـ7.5%.

ولفت إلى أن معدل التضخم قبل الإصلاح وصل لـ33%، والآن وصل لـ5%، والتضخم يعني متوسط ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وانخفاضه يعني أن معدل ارتفاع دخل المواطن السنوي أصبح قادرًا على مواجهة أسعار السلع والخدمات.