أستاذ تمويل: سعر صرف الجنيه يشهد استقرارا رغم أزمة كورونا

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قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن سعر الفائدة في البنوك الآن يصل لـ10%، ومعدل التضخم يقدر بـ5%، وهذا يعني أن الاحتفاظ بالأموال في البنوك يؤدي إلى الحفاظ على قيمة الأموال بقدر كبير للغاية.

وأضاف "إبراهيم"، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج " بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن سعر صرف الجنيه يشهد استقرارا منذ فترة كبيرة، رغم التوقعات بانخفاضه خلال أزمة كورونا، وهو ما لا يحدث على الإطلاق.

وأضاف أن مبادرة التمويل العقاري للحصول على وحدة سكنية بمعدل فائدة يقدر بـ3% على مدى 30 عامًا جيدة للغاية، وهذه المبادرة ليست منفردة، ولكنها تأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية للدولة التي تهتم بالقطاع العقاري؛ الذي يولد الكثير من فرص العمل، ويُحرك الكثير من الصناعات.