محافظ الغربية لمسؤولي الكهرباء ومياه الشرب والطرق: لن نسمح بحفر الشوارع عقب الرصف

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طالب الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بوضع جدول زمني لكافة الأعمال لدى شركات (مياه الشرب ، الصرف الصحي والكهرباء) حتى يتسنى للمحافظة وضع جدول زمني للانتهاء من أعمال الرصف، مشدداً على أن المحافظة لن تسمح بوجود أعمال للحفر عقب أعمال الرصف.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقِدَ ، مساء اليوم ، لمناقشة التحديات التي تواجه عمليات الرصف الجارية بشوارع المحافظة والتي ترجع أسبابها إلى وجود أعمال تابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي أو شركة الكهرباء، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء حسين الجندي السكرتير العام، الأستاذة نجوى العشيري السكرتير المساعد، رؤساء الشركات ورؤساء الأحياء والمدن بطنطا والمحلة وزفتى .

وخلال الاجتماع ، ناقش المحافظ أسباب تعطل أعمال الرصف بالمحافظة وخاصةً داخل مدينة المحلة الكبرى ، موجهاً بسرعة إتمام الأعمال وضرورة التنسيق بين الهيئات المعنية لضمان انتهاء الأعمال في أسرع وقت.

وفي سياق أخر، ناقش المحافظ مع مسئولي الشركتين أسباب انقطاع المياه والكهرباء خلال الفترة الأخيرة، والتي تم إرجاع أسبابها لوجود أعمال إصلاح وتقوية للشبكات يتم الإعلان عنها مسبقاً من خلال وسائل الإعلام أو بسبب أعطال مفاجئة، حيث وجه المحافظ مسئولية تلك الشركات بضرورة إبلاغ غرفة العمليات والمكتب الإعلامي عن توقيت إصلاح الأعمال حتى يتسنى للمواطنين اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة.

كما تابع المحافظ خلال اجتماعه آخر الأعمال الجارية بقريتي نهطاي وتفهنا العزب بمركز زفتى ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للتعرف على نسب انتهاء الأعمال، موجهاً شركة الكهرباء ومجالس المدن بالتعاون في تجديد أعمدة الكهرباء ودهانها وإزالة كافة التشابكات على الأعمدة مع تعديل وضع كافة الأعمدة لتصبح على خط واحد موازي لخط التنظيم.