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«مصيف الغلابة».. النادي الاجتماعي قبلة أهالي الغردقة للهروب من حرارة الطقس (صور)

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لم يجد الأهالي بمدينة الغردقة، الأحد، مكانًا للهروب من حرارة الطقس إلا شاطئ النادي الاجتماعي لنزول البحر، حيث يفتح النادي أبوابه من التاسعة صباحا يوميًا حتي منتصف الليل للزائرين من غير الأعضاء برسوم قدرها ٣٠ جنيهًا للفرد.

واستقبل النادي منذ الساعات الأولى من صباح الأحد مئات الأعضاء والزائرين للهروب من الموجة الحارة، وخلال الفترة الماضية أصبح الوجهة الرئيسية للأهالي بعد أعمال التطوير، حيث تتوافر الكراسي والشماسي والمطاعم والكافيهات والمحال التجارية وخدمات الإنقاذ بالشاطئ ودورات المياه.

من جانبه، قال أشرف فؤاد، مدير عام النادي، في تصريحات صحفية، الأحد، إن «الشاطئ يمتد لنحو ٢٠٠ مترا بشاطئ رملي ولسانين لداخل البحر وتمت أعمال تطوير بالنادي مثل دورات المياه وقاعة أفراح وباركينج للسيارات ومنطقة ألعاب للأطفال وشاشات تليفزيونية ضخمة».

وأضاف «فؤاد» أنه «أصبح النادي الاجتماعي بالغردقة الوجهة الرئيسية للأهالي بعد إغلاق الشواطئ العامة مثل شاطئ ٤ وشاطئ ٩ وشاطئ القيادات وذلك بدعوي التطوير وانتهاء عقود إيجارها».

المصرى اليوم

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