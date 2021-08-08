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أشاد الاتحاد الدولي للفروسية بمشاركة منتخب مصر للفروسية في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 والذي نجح في تحقيق نتائج مميزة بعد النجاح في التأهل لدورة الألعاب الأولمبية بعد غياب 60 عام لم تنجح الفروسية المصرية في التأهل لدورات الألعاب الأولمبية.

نشر الاتحاد الدولي للفروسية صورة للفارس محمد طاهر زيادة أصغر المشاركين في منافسات الفروسية والذي نجح في أول مشاركة أولمبية في التواجد في مركز متقدم مع أفضل الفرسان في العالم من هولندا وألمانيا وفرنسا وأمريكا والسويد وسويسرا وكتب التقرير تحت عنوان الفروسية المصرية تقفز مرة أخرى لدائرة الضوء.

وأوضح الاتحاد الدولي للفروسية في تقريره عن منتخب مصر للفروسية أنه في أولمبياد طوكيو 2020 شهدت الحدث الأميز وعودة مصر للساحة بقوة بعد غياب أكثر من ستة عقود من الظهور في الأولمبياد لتعود بظهور مميز وجيد وتحقق نتائج متميزة بعد الغياب الطويل عن المنافسات لتكون أفضل النتائج العربية للفروسية في دورة الألعاب الأولمبية.

مثل منتخب مصر للفروسية في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 كلا من نائل نصار وعبدالقادر سعيد ومحمد طاهر زيادة ومحمد طلعت مصطفى حيث شارك فرسان مصر في منافسات الفردي ومنافسات الفرق.

في منافسات الفردي نجح الثنائي نائل نصار ومحمد طاهر زيادة في التأهل لمنافسات النهائي من بين 75 فارس شاركوا في التصفيات وهو لأول مرة يحدث أن يتأهل فارس مصري لمرحلة النهائي في منافسات دورة الألعاب الأولمبية منذ عام 1924 حيث كان أخر تأهل لمصر للدور النهائي في منافسات الفردي في الفروسية حيث احتل نائل نصار المركز ال24 بزمن وقدرة 89.63 وإرتكب 13 خطأ بين 30 فارس نجحوا في التأهل للنهائي واحتل محمد طاهر زيادة المركز ال19 بزمن وقدرة 86.63 وأرتكب 8 أخطاء في حين أن صاحب الميدالية الذهبية حقق زمن 85.31 بدون أخطاء وصاحب الميدالية الفضية حقق زمن 85.48 بدون أخطاء وصاحب الميدالية البرونزية حقق زمن 85.67 بدون أخطاء ولم يتأهل في منافسات الفردي من الفرسان العرب سوى فرسان مصر فقط حيث خرج فرسان المغرب والأردن من الدور الأول وانسحب فارس سوريا.

وعلى مستوى الفرق جاء منتخبنا في المركز الحادي عشر من مشاركة 19 منتخب وجاء منتخب المغرب في المركز الثالث عشر وتأهل للنهائي المنتخبات أصحاب المراكز العشرة الأوئل حيث جاء منتخب الأرجنتين في المركز العاشر بزمن وقدرة 256.44 وأخطاء 27 في حين حقق منتخبنا زمن وقدره 248.90 وأخطاء 29 حيث كان الفارق للتأهل بين منتخبنا ومنتخب الأرجنتين أخر المتأهلين خطأين فقط حيث أن زمن منتخبنا أفضل ومنتخب هولندا صاحب المركز التاسع بزمن 248.25 وأخطاء 26 ومنتخب البرازيل الثامن بزمن 260.81 وأخطاء 28 حيث كان منتخبنا قريب من التأهل للنهائي حيث كان مقرر أن يشارك عبدالقادر سعيد في منافسات الفرق مع الثنائي نائل نصار ومحمد طلعت ولكن لعدم اجتياز عبدالقادر سعيد المرحلة الأولى أضطر محمد طاهر زيادة للمشاركة في منافسات الفرق رغم حالة الإرهاق لجواده ورغم صغر سن الفارس محمد طاهر زيادة إلا أنه حقق نتائج مميزة في الفرق وكانت محاولاته مميزة وساهمت في رفع نتائج الفريق وكان منتخب مصر قريب من التأهل للنهائيات وتفوقت على منتخبات عريقه في اللعبة وكانت مصر أفضل النتائج العربية في منافسات الفروسية في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.