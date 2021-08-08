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الرئيس الجزائري: الجيش هو العمود الفقري للدولة

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الرئيس الجزائري: الجيش هو العمود الفقري للدولة الرئيس الجزائري: الجيش هو العمود الفقري للدولة

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قال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون إن «الجيش الوطني هو العمود الفقري للدولة»، محذرا من بعض الأطراف التي تحاول المساس بالقوات المسلحة.

وجاء تصريح تبون خلال لقائه الدوري مع وسائل إعلامية محلية، حيث أكد أن «الجزائر بلد ثوري، والجيش الوطني الحالي هو سليل جيش التحرير... الجيش هو الأساس والمحرر والضامن للحمة الوطنية».

ولفت تبون إلى أن «من يحاولون المساس بالجيش يستهدفون نزع الحماية عن الجزائريين».

وكان الرئيس الجزائري أشار في حوار سابق مع وسائل إعلام محلية إلى أن هناك عمليات تستهدف أمن واستقرار البلاد تتطلب تدخلا للجيش بالتنسيق مع باقي الدول.

وأوضح أن أي خروج للجيش خارج الحدود يجب أن يتم بصفة ديمقراطية، مضيفا أنه «لا يخرج إلا بإرادة الشعب».

المصرى اليوم

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