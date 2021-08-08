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وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العراقي سبل استقرار المنطقة

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وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العراقي سبل استقرار المنطقة وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العراقي سبل استقرار المنطقة

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استقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الأحد، نظيره العراقي فؤاد حسين في مقر الوزارة بالرياض.

وذكر بيان صادر من وزارة الخارجية أن الوزيرين «استعرضا أوجه العلاقات السعودية العراقية وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين».

وأشار البيان إلى أن الوزيرين تطرقا أيضا إلى «تعزيز التنسيق الثنائي المشترك، وكل ما من شأنه أن يسهم في استقرار المنطقة وحفظ الأمن والسلم والدوليين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية».

وأكد الأمير السعودي، عقب لقاءه الكاظمي أن البلدين تجمعهما روابط عميقة وراسخة، مشددا على أن الرياض حريصة ومهتمة بتعزيز التعاون المشترك في العراق.

من جانبه، شدد الكاظمي على أن السعودية شريك حقيقي للعراق، مؤكدا أهمية تفعيل مقررات اللجنة التنسيقية بين البلدين، لتوطيد العلاقات الثنائية.

المصرى اليوم

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