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نعت الإعلامية هالة سرحان صديقتها الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، التي وافتها المنية أمس عن عمر 61 عاما.

ونشرت هالة سرحان مقطع فيديو من لقاء سابق لها بالفنانة الراحلة، ومعلقة: «وداعا صديقتي الجميلة الطيبة القلب الصافي والتلقائية والحنان والعطاء وثقافة ونقاء سريرة دلال كانت إبتسامة الحياة الدائمة ولحن الوفاء في الحب والصداقة وكل القيم الجميلة».

وتتحدث دلال عبدالعزيز خلال الفيديو عن تفاصيل ارتباطها بالفنان الراحل سمير غانم، قائلة: «كنت معجبة بسمير مثل كل الناس كنجم جميل ولذيذ، ولكن بعد دخولي للمسرح، وكانت أول مسرحية اشتغلها (أهلا يا دكتور)، وجورج سيدهم هو أول شخص قدمني لسمير، سمير بقى لئيم قام احتواني وشدني ولو كان في نجم تاني عمل اللي عمله سمير كنت هقع، ولكن الحمد لله كنت مع سمير وفي مثل بيقول اللي عايز تخلص منه اتجوزه قام سمير اتجوزني على راي المثل واتعلق بيه جدا واتشديت له».

يذكر أن الفنانة دلال عبدالعزيز تخرجت في كلية الزراعة جامعة الزقازيق، وجاءت إلى القاهرة، واكتشفها نور الدمرداش ثم عملت مع ثلاثي أضواء المسرح في بداية تعارفها بالجمهور، وهى حاصلة على بكالوريوس من كلية الإعلام جامعة القاهرة وليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية من كلية الآداب جامعة القاهرة، بالإضافة إلى دبلومة في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، قدمت الكثير من الأعمال الناجحة في المسرح والسينما والتليفزيون.