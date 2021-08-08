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النصر يقسو على الشعلة بخماسية.. قبل مواجهة ضمك "دوريًّا"

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النصر يقسو على الشعلة بخماسية.. قبل مواجهة ضمك

تغلّب الفريق الكروي الأول بنادي النصر على ضيفه الشعلة "درجة أولى" بخمسة أهداف دون مقابل، في المباراة الودية التي جمعتهم مساء اليوم الأحد على ملعب "مرسول بارك" بالرياض، ضمن استعداداته لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


وتقدم النصر بالهدف الأول عن طريق لاعبه تاليسكا في الدقيقة 33، قبل أن يضيف زميله "ماشاريبوف" الهدف الثاني عند الدقيقة 36، ليعود تاليسكا بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 42.

وفي الشوط الثاني سجل فينسنت أبو بكر الهدف الرابع بالدقيقة 69، وأضاف زميله عبدالفتاح عسيري الهدف الخامس في الدقيقة 74.

وخاض مدرب النصر المباراة بتشكيلة مكونة من: "وليد عبدالله، فونيس موري، عبدالله مادو، علي لاجامي، سلطان الغنام، عبدالله الخيبري، بيتروس ماتيوس، سامي النجعي، ماشاريبوف، أندرسون تاليسكا، فينسنت أبو بكر".

وشهد الشوط الثاني الكثير من التبديلات للفريق النصراوي، للوقوف على مستويات بعض اللاعبين قبل خوض غمار الموسم الرياضي الجديد.

وسيواجه نادي النصر نظيره ضمك في الجولة الأولى من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، 13 أغسطس الجاري.

النصر يقسو على الشعلة بخماسية.. قبل مواجهة ضمك

النصر يقسو على الشعلة بخماسية.. قبل مواجهة ضمك

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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