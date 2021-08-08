★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الزهراء لائق حلمي قنديل، قارئة القرآن الكريم أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة، إنها بدأت في حفظ كتاب الله في سن مبكر، وعمرها لم يكن يتعدى 4 سنوات، بعد وفاة والدها بعام واحد، وسرعان ما أتمت حفظ القرآن الكريم كاملًا وهي في سن العاشرة، على يد الشيخ أحمد طلال صاحب دار«أزهري لحفظ وتجويد القرآن والإنشاد الديني».

وأضافت «الزهراء»، خلال لقائها مع الإعلامي مدحت الوكيل، في برنامج «القاهرة وناسها»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، أنها بالرغم من وفاة والدها وهي في سن الطفولة المبكرة، تاركًا خلفه إياها وشقيقها الأصغر في الصف الثالث الإعدادي، إلا أن الله وفقها وسهل لها أن تحفظ القراّن الكريم كاملًا وحباها بصوت جميل، بدعم وتشجيع شيخها أحمد طلال ووالدتها«.

وتابعت: «هذا الأمر مكنها في الاشتراك في مسابقات محلية وعالمية، حيث نالت الزهراء العديد من الجوائز في حفظ وتلاوة القرآن الكريم، منها المركز الأول عالميًا في الصوت الماسي في تلاوة القرآن، فضلًا عن المركز الأول على مستوى محافظة كفر الشيخ في حفظ وتجويد وتلاوة القرآن على مدى 6 سنوات متتالية، والمركز الأول على مستوى الجمهورية في حفظ وتلاوة كتاب الله في مسابقة وزارة الشباب.