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نائب محافظ قنا يبحث موقف تقنين أراضي أملاك الدولة عبر الفيديو كونفرانس

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عقد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، الأحد، اجتماعا موسعا مع رؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة موقف تقنين أراضي أملاك الدولة على مستوى دائرة المحافظة.

وأوضح نائب محافظ قنا أن ملف مواجهة التعديات على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، والجهاز التنفيذي للمحافظة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء، موجها بمتابعة معدلات الأداء بمراحل التقنين المختلفة (الفحص، والمعاينة، والتعاقد، والبت في التظلمات، والتثمين)، بالإضافة إلى سرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لإنجاز خطوات التقنين مع وضع جدول زمنى للانتهاء من محاضر الفحص والمعاينة المطلوبة.

اجتماع نائب محافظ قنا

وشدد عمر على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن سداد الرسوم المقررة، واستبعاد كل الطلبات التي لا تخضع لمنظومة الاسترداد مع التعامل بكل جديه مع المتقاعسين في عدم استلام أذونات الفحص وعدم سداد البعض الآخر لرسوم المعاينة بالتنسيق مع مسئولي الوحدات المحلية بمراكز المحافظة، بالإضافة إلى تنظيم عمليات مرور دوري ومفاجئ على الأراضي وإحالة أي حالة تعدى جديدة على أراضي الدولة إلى الجهات القضائية المختصة وفقاً للقانون.

اجتماع نائب محافظ قنا

المصرى اليوم

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