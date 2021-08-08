نائب محافظ الفيوم يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بقرية الغرق بإطسا

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تفقد الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، الأعمال الإنشائية لعددٍ من مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقرية الغرق بمركز إطسا، للوقوف على سير العمل.
وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن جولة نائب المحافظ شملت تفقد الأعمال الإنشائية لمجمع الخدمات بقرية الغرق بمركز اطسا، الذي يأتي على مساحة 1500م2 بتكلفة 15.5 مليون جنيه، مما يوفر على أكثر من 13 ألف نسمة من المواطنين الوقت والجهد في قضاء مصالحهم اليومية، موجهاً بالالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من المجمع الخدمي.
كما شملت الجولة تفقد الأعمال الإنشائية لمدرسة الشهيد عبدالله أبوالعينين، حيث يتم انشاء مبنى جديد ورفع كفاءة المبنى القديم، بتكلفة تقديرية 5 ملايين جنيه، وتبلغ نسبة التنفيذ 70%، إضافة لتفقد محطة صرف دانيال بتكلفة تقديرية 45 مليون جنيه، حيث بلغت نسبة تنفيذ المشروع 25%.
وعقب الجولة، عقد نائب المحافظ اجتماعاً مع رؤساء الوحدات القروية، لمتابعة سير العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، فضلاً عن متابعة ملفى التصالح وتقنين أراضي أملاك الدولة، ومنظومة المتغيرات المكانية، وكذا الموقف التنفيذي للخطة الإستثمارية للعام المالي 2021/ 2022 والمشروعات التي يتم تنفيذها بالمركز.
وشدد نائب المحافظ على تشغيل العمالة المحلية من أبناء القرية من مقاولين ومهندسين وعمال، موجهاً باستمرار مراجعة جميع حالات «سكن كريم» لتحديد الأسر المستحقة فقط، مشيراً إلى أن الهدف من المبادرة هو تحقيق السلام المجتمعى وتحقيق حياة كريمة للمواطن .
كما وجه نائب المحافظ بالتوسع في عقد الندوات التوعوية للمزارعين بأهمية التحول لنظم الري الحديث، مطالباً بحصر كافة أراضى أملاك الدولة، واستغلالها الاستغلال الأمثل، في عمل مشروعات خدمية وتنموية تعود بالنفع والفائدة على المواطنين، فضلاً عن التصدى لكافة التعديات على الأراضى الزراعية.