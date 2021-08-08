نائب محافظ الفيوم يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بقرية الغرق بإطسا

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تفقد الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، الأعمال الإنشائية لعددٍ من مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقرية الغرق بمركز إطسا، للوقوف على سير العمل.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن جولة نائب المحافظ شملت تفقد الأعمال الإنشائية لمجمع الخدمات بقرية الغرق بمركز اطسا، الذي يأتي على مساحة 1500م2 بتكلفة 15.5 مليون جنيه، مما يوفر على أكثر من 13 ألف نسمة من المواطنين الوقت والجهد في قضاء مصالحهم اليومية، موجهاً بالالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من المجمع الخدمي.

كما شملت الجولة تفقد الأعمال الإنشائية لمدرسة الشهيد عبدالله أبوالعينين، حيث يتم انشاء مبنى جديد ورفع كفاءة المبنى القديم، بتكلفة تقديرية 5 ملايين جنيه، وتبلغ نسبة التنفيذ 70%، إضافة لتفقد محطة صرف دانيال بتكلفة تقديرية 45 مليون جنيه، حيث بلغت نسبة تنفيذ المشروع 25%.

وعقب الجولة، عقد نائب المحافظ اجتماعاً مع رؤساء الوحدات القروية، لمتابعة سير العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، فضلاً عن متابعة ملفى التصالح وتقنين أراضي أملاك الدولة، ومنظومة المتغيرات المكانية، وكذا الموقف التنفيذي للخطة الإستثمارية للعام المالي 2021/ 2022 والمشروعات التي يتم تنفيذها بالمركز.

وشدد نائب المحافظ على تشغيل العمالة المحلية من أبناء القرية من مقاولين ومهندسين وعمال، موجهاً باستمرار مراجعة جميع حالات «سكن كريم» لتحديد الأسر المستحقة فقط، مشيراً إلى أن الهدف من المبادرة هو تحقيق السلام المجتمعى وتحقيق حياة كريمة للمواطن .

كما وجه نائب المحافظ بالتوسع في عقد الندوات التوعوية للمزارعين بأهمية التحول لنظم الري الحديث، مطالباً بحصر كافة أراضى أملاك الدولة، واستغلالها الاستغلال الأمثل، في عمل مشروعات خدمية وتنموية تعود بالنفع والفائدة على المواطنين، فضلاً عن التصدى لكافة التعديات على الأراضى الزراعية.