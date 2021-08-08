استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية على السائحين الروس القادمين للغردقة وشرم الشيخ

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قال مسؤولو وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إنه سيتم الاستمرار في تنفيذ ضوابط تطبيق كل الإجراءات الصحية والاحترازية المتخذة على السائحين الروس الذين سيصلون غدا الاثنين بمطاري الغردقة وشرم الشيخ، مثل باقي الجنسيات القادمة لمصر في مطارات الوصول، والتي حددها مجلس الوزراء بشهادة سلبي كورونا قبل الوصول بـ48 ساعة أو إجراء تحليل فور الوصول للمطار بتكلفة 30 دولارا على نفقة الراكب من خلال الحجر الصحي بالمطار.

وأوضح المسؤولون أن الروس الذين تم تطعيمهم بلقاح "سبوتنيك V" لا يحتاجون إلى شهادة اختبار PCR سلبي، ولكن يحتاجون فقط إلى شهادة تؤكد استلام مكونين من اللقاح وأن الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح يتعين عليهم القيام بأحد أمرين، إما اختبار PCR الذي يتم إجراؤه في غضون 72 ساعة، أو اختبار PCR الذي يتم إجراؤه في المطارات بمصر، وفي هذه الحالة يتعين الالتزام بالحجر الصحي إلى حين ظهور نتائج الاختبار وقبول الشهادات المعتمدة بدون كشط أو شطب أو إضافة وتحتوي على QR Code وقبول هذه الشهادات بعد التحقق من جهة إصدار الشهادة.

ويتم اعتماد اللقاحات الحاصلة على موافقات من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية على أن يُراعى الفترة الزمنية وذلك بمرور 14 يوما من الحصول على الجرعة الثانية من اللقاحات التي تُعطى على جرعتين (فايزر أو استرازينيكا أو موديرنا أو سينوفارم أو سينوفاك أو سبوتنيك) أو مرور 14 يوما من الحصول على الجرعة الأولى من لقاح جونسون أند جونسون وبالنسبة للركاب القادمين بدون شهادات تطعيم يتم اتباع الضوابط والاشتراطات والاجراءات الصحية النعمول بها في ضوء قرارات رئيس مجلس الوزراء.