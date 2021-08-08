أحمد عمر هاشم عن تجديد الخطاب الديني: «دعوة حق ونداء صدق»

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قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، إن دعوة تجديد الخطاب الديني هي دعوة حق ونداء صدق؛ لأن البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال، ومن أجل ذلك فمعنى تجديد الخطاب الديني مواكبة هذا الخطاب لكل عصر ولكل مصر؛ لأن القرآن الكريم تبيان لكل شئ ولأن السنة المطهرة تفصيل لما أجمل في القرآن وبيان لهذا، ومن أجل ذلك فالحياة بما يستجد عليها من أمور لم تكن فيما مضى تحتاج إلى اجتهاد، وعلى العلماء أن يعملوا الفكر وأن يجددوا في خطابهم الديني ليتماشى مع كل المستويات، مشيرًا إلى أن الشعب لا بد أن يقف وراء القيادة السياسية والقوات المسلحة والشرطة حتى نحمي الوطن من الإرهاب، مطالبًا بتطهير مؤسسات الدولة من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف «هاشم»، خلال لقائه مع الإعلامي مدحت الوكيل، في برنامج «القاهرة وناسها»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، أن المؤسسات الدينية جادة في تصحيح وتجديد الخطاب الديني، مشيرًا إلى أن الدولة لم نفشل في تجديد الخطاب الديني.

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء، أن العلماء والمفكرون يساهمون في تصحيح تلك المفاهيم المغلوطة وتصويب الخطاب الديني؛ ولكن بحاجة أن يعطوا فرصة حتى يواجه الأزهر الشريف المفاهيم المغلوطة للإرهابيين«، موضحًا أن الفكر لا يواجه إلا بالفكر والحجة لا تواجه إلا بالحجة.