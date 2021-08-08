الإنتاج الحربي يتعادل مع أسوان في مباراة مارثونية

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تعادل فريق أسوان مع ضيفه الإنتاج الحربي بنتيجة 2-2 في غطار مباريات الجولة 29 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وشهد اللقاء محاولات هجومية متبادلة بين الفريقين وتقدم رفاق المدرب أحمد كشري في الدقيقة 36 عن طريق اللاعب مصطفى البدري، وتعادل زهرة الجنوب في الدقيقة 45+3 بأقدام اللاعب أشؤف مجدي، وأضاف زميله عمرو الحلواني هدف التقدم في الدقيقة 68 من ركلة جزاء صوبها بنجاح، وتعادل مامادو نياس في الدقيقة 79.

وبهذا التعادل يرتفع رصيد أسوان إلى النقطة 26 في المركز السادس عشر من جدول ترتيب الدوري المصري فيما يحتل الإنتاج الحربي المركز الأخير برصيد 20 نقطة.