أخبار عاجلة

بوش يدعو لفتح ممر آمن للاجئين الأفغان دون تأخير «بيروقراطي» -
مصدر: قوات نائب الرئيس الأفغاني تحارب طالبان شمالي كابول -
الرئيس الأوكراني الأسبق: التخلي عن حسن الجوار مع روسيا أكبر خطأ أوكراني خلال آخر 30 عاما -
مصفف شعر ينصح أي سيدة بعدم صبغ شعرها إذا كان مجهدًا -
طالبان: سنركز على البنية التحتية والاقتصادية بعد انتهاء الحرب -
السعودية تصدر صكوكا محلية بقيمة 3 مليارات دولار -
محافظ قنا يكرم مسعفا وسائقا لأمانتهم في تسليم نصف مليون جنيه لمصاب طريق -
رئيس الوزراء يبحث مع رئيس الهيئة الهنسية عددا من مشروعات التطويربمحافظة القاهرة -
محافظ أسوان يهنئ أبناء المحافظة الحاصلين علي المركزين الثالث والرابع في الثانوية العامة -
رئيس الوزراء يبحث مع رئيس البورصة تطورات أداء سوق الأوراق المالية المقيدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الإنتاج الحربي يتعادل مع أسوان في مباراة مارثونية

Print
الإنتاج الحربي يتعادل مع أسوان في مباراة مارثونية الإنتاج الحربي يتعادل مع أسوان في مباراة مارثونية

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تعادل فريق أسوان مع ضيفه الإنتاج الحربي بنتيجة 2-2 في غطار مباريات الجولة 29 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وشهد اللقاء محاولات هجومية متبادلة بين الفريقين وتقدم رفاق المدرب أحمد كشري في الدقيقة 36 عن طريق اللاعب مصطفى البدري، وتعادل زهرة الجنوب في الدقيقة 45+3 بأقدام اللاعب أشؤف مجدي، وأضاف زميله عمرو الحلواني هدف التقدم في الدقيقة 68 من ركلة جزاء صوبها بنجاح، وتعادل مامادو نياس في الدقيقة 79.

وبهذا التعادل يرتفع رصيد أسوان إلى النقطة 26 في المركز السادس عشر من جدول ترتيب الدوري المصري فيما يحتل الإنتاج الحربي المركز الأخير برصيد 20 نقطة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بوش يدعو لفتح ممر آمن للاجئين الأفغان دون تأخير «بيروقراطي»

بوش يدعو لفتح ممر آمن للاجئين الأفغان دون تأخير «بيروقراطي»

مصدر: قوات نائب الرئيس الأفغاني تحارب طالبان شمالي كابول

مصدر: قوات نائب الرئيس الأفغاني تحارب طالبان شمالي كابول

الرئيس الأوكراني الأسبق: التخلي عن حسن الجوار مع روسيا أكبر خطأ أوكراني خلال آخر 30 عاما

الرئيس الأوكراني الأسبق: التخلي عن حسن الجوار مع روسيا أكبر خطأ أوكراني خلال آخر 30 عاما

مصفف شعر ينصح أي سيدة بعدم صبغ شعرها إذا كان مجهدًا

مصفف شعر ينصح أي سيدة بعدم صبغ شعرها إذا كان مجهدًا