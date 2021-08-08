في حوار قبل وفاتها.. دلال عبدالعزيز تدعو لزوجة الفنان هاني شاكر: «ربنا يقويها ويصبرها»

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قالت الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز في حوار صحفي أجرته قبل وفاتها، أمس، عن عمر ناهز الـ61 عامًا بعد صراع مع المرض، إنها دائما ما تسأل عن معنى الأمومة، وهل من تستحق كلمة أم هي من أنجبت أم من ربت، مشيرة إلى أنها سمعت تفسيرًا للحديث الذي قاله الرسول «صل الله عليه وسلم» عندما أوصى بالأم وقال: «جاء رجلٌ إلى رسول الله صل الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟، قال: (أمك)، قال: ثم من؟ قال: (أمك)، قال: ثم من؟ قال: (أمك)».

وأضافت «عبدالعزيز» في الحوار الذي نشر على صفحات «المصري اليوم» وقتها، إنها «قرأت تفسيرًا عن الحديث أعجبني جدًا وهو أنه كان يقصد بالأم الأولى في الحديث التي قامت بالولادة والأم الثانية هي من قامت بالرضاعة، والأم الثالثة التي ربت، فالرسول كان يقصد ذلك بحديثة وذلك طبقًا للتفسير والله أعلم».

وتابعت: «السبب في إعجابي بالتفسير هو أن هناك الكثيرات ممن يقمن بتربية أطفال لم تلدهن مثل نهلة زوجة الفنان هاني شاكر أرفع لها القبعة، وأقول لها ربنا يقويها ويصبرها لأنها تقوم بتربية أولاد بنتها الراحلة.. نهلة هنا تعتبر أم، وسيجازيها الله كل خير».