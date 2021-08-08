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مركز يمني: ألغام الحوثيين تقتل وتصيب 101 في النصف الأول من العام

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مركز يمني: ألغام الحوثيين تقتل وتصيب 101 في النصف الأول من العام مركز يمني: ألغام الحوثيين تقتل وتصيب 101 في النصف الأول من العام

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ذكر المركز اليمني للألغام اليوم الأحد أنه وثق سقوط 101 ضحية بسبب ⁧‫الألغام‬⁩ التي زرعتها حركة الحوثي وذخائر لم تنفجر من مخلفات الحرب في عدد من محافظات البلاد خلال النصف الأول من 2021.

وقال المركز الحقوقي، وهو مركز غير حكومي، في تقرير إن الألغام أودت بحياة 44 مدنيا، بينهم 11 طفلا وسبع نساء وخبير في نزع الألغام، فضلا عن إصابة 57 مدنيا آخرين، بينهم 17 طفلا وأربع نساء وعامل في نزع الألغام. وأكد التقرير أن معظم هؤلاء الضحايا سقطوا في بلدات ساحلية جنوب محافظة ⁧‫الحديدة‬⁩ على البحر الأحمر وغربي محافظة ⁧‫تعز‬ وفي (خب والشعف) بمحافظة الجوف الحدودية مع .

وتتناثر في مدن يمنية عدة آلاف من الألغام والقنابل زرعتها أطراف الحرب التي اندلعت منذ مطلع عام 2015، في مناطق تشهد معارك مسلحة بين مقاتلي حركة الحوثي المدعومة من إيران والقوات اليمنية التابعة للحكومة المعترف بها دوليا والتي تساندها السعودية. وتدخل تحالف عسكري بقيادة السعودية لإعادة اليمنية إلى السلطة بعد أن أطاح بها الحوثيون في 2014.

وحصدت هذه الألغام أرواح آلاف اليمنيين وأصابت عشرات الآلاف منهم بإصابات خطيرة وبتر للأعضاء.

وتشير تقارير منظمات دولية ومحلية إلى أن اليمن شهد أكبر عملية زرع للألغام في الأرض منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وتقول وزارة حقوق الإنسان التابعة للحكومة اليمنية إن الحوثيين زرعوا أكثر من مليون لغم في محافظات اليمن منذ بداية الحرب في 2015، في أعلى نسبة منذ الحرب العالمية الثانية.

ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من الحوثيين على ذلك الاتهام.

المصرى اليوم

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