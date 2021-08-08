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النيابة : عدم تحصين الطفل بالتطعيمات يعد حالة إهمال

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مجموعة أبها عطاء ووفاء تزور المدينة الجامعية بالفرعاء

بدعوة من رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح السلمي قامت مجموعة (أبها عطاء ووفاء) برئاسة ناصر عبد الله العواد يرافقهم مجموعة...

e211ee4ea1.jpgأبها :الوطن
c4762e792c.jpg29 ذو الحجة 1442 هـ

دراية ينطلق لتعزيز الصورة الإيجابية عن المملكة

انطلقت في الرياض، أمس، جلسات البرنامج الوطني لمشاركة الوفود في المحافل الدولية وتعزيز التواصل الحضاري (دراية)، في نسخته الثانية،...

icon-byline.pngالرياض: الوطن
icon-clock.png29 ذو الحجة 1442 هـ

إطلاق جائزة أمير مكة لحفظ القرآن للأيتام

تحت رعاية مستشار خادم الحرمين أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، تستعد مؤسسة كافل لرعاية الأيتام بمنطقة مكة المكرمة لإطلاق...

icon-byline.pngمكة المكرمة: الوطن
icon-clock.png29 ذو الحجة 1442 هـ

مشاريع رؤية 2030 في معرض إكسبو 2020 دبي

تجري حاليا اللمسات الأخيرة على جناح المملكة العربية في المعرض العالمي المُرتقب «إكسبو 2020 دبي»، ليكون رحلة إبداعية...

icon-byline.pngالرياض: الوطن
icon-clock.png29 ذو الحجة 1442 هـ

استقبال طلبات تصاريح إسكان الحجاج لعام 1443هـ

أعلنت لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة عن البدء في استخراج التصاريح للمباني المعدة لإسكان الحجاج خلال الفترة المحددة، اعتباراً...

icon-byline.pngمكة المكرمة :الوطن
icon-clock.png29 ذو الحجة 1442 هـ

الرياض : القبض على 8 نفذوا 100 عملية نصب واحتيال

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال المالي، أسفرت...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png29 ذو الحجة 1442 هـ

أمير مكة يتسلم التقرير السنوي لتعليم المنطقة

تسّلم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل التقرير السنوي لتعليم المنطقة وخطط استعدادات العودة الآمنة...

icon-byline.pngجدة :الوطن
icon-clock.png29 ذو الحجة 1442 هـ

للمرة الأولى .. تعيين سيدتين مساعدا للرئيس العام لشؤون الحرمين و13 وكيلة

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عـبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قرارا بتكليف عدد من...

icon-byline.pngمكة المكرمة :الوطن
icon-clock.png29 ذو الحجة 1442 هـ

الوطن السعودية

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