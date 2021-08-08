النيابة : عدم تحصين الطفل بالتطعيمات يعد حالة إهمال
بدعوة من رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح السلمي قامت مجموعة (أبها عطاء ووفاء) برئاسة ناصر عبد الله العواد يرافقهم مجموعة...
انطلقت في الرياض، أمس، جلسات البرنامج الوطني لمشاركة الوفود في المحافل الدولية وتعزيز التواصل الحضاري (دراية)، في نسخته الثانية،...
تحت رعاية مستشار خادم الحرمين أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، تستعد مؤسسة كافل لرعاية الأيتام بمنطقة مكة المكرمة لإطلاق...
تجري حاليا اللمسات الأخيرة على جناح المملكة العربية السعودية في المعرض العالمي المُرتقب «إكسبو 2020 دبي»، ليكون رحلة إبداعية...
أعلنت لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة عن البدء في استخراج التصاريح للمباني المعدة لإسكان الحجاج خلال الفترة المحددة، اعتباراً...
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال المالي، أسفرت...
تسّلم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل التقرير السنوي لتعليم المنطقة وخطط استعدادات العودة الآمنة...
أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عـبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قرارا بتكليف عدد من...