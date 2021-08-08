أخبار عاجلة

الجيش اليمني يقضي على 15 حوثياً في كمين غرب مأرب -
"مسارات التعليم" تؤهل طلاب الثانوية للجامعة وسوق العمل.. التفاصيل -
تفعيل حملة "رب اجعل هذا البلد آمنًا" بالجهات الحكومية والمجمعات التجارية -
مقتل 3 عراقيين وإصابة 5 في قصف تركي استهدف مستشفى سنجار -
مرور جدة: إغلاق طريق الأمير ماجد يومي الخميس والجمعة -
الشباب يتلقّى ضربة قوية قبل مباراة الاتفاق والفتح -
لجنة الانضباط والأخلاق تفرض غرامات مالية على الأندية.. تعرف عليها -
«صالون هدى» عرض أول بمهرجان «تورنتو» -
نجم السينما العالمية يكشف أسرار «5» سنوات عِجاف منذ انفصاله عن زوجته.. جونى ديب: هوليوود قاطعتنى وجمّدت عرض آخر أفلامى لمدة عام -
طلب إحاطة لمواجهة الأسواق العشوائية.. و«صحة الشيوخ» تطالب بضم التغذية المدرسية لمنظومة التعليم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

النصر يقسو على الشعلة بخماسية.. قبل مواجهة ضمك "دوريًّا"

Print

النصر يقسو على الشعلة بخماسية.. قبل مواجهة ضمك

تغلّب الفريق الكروي الأول بنادي النصر على ضيفه الشعلة "درجة أولى" بخمسة أهداف دون مقابل، في المباراة الودية التي جمعتهم مساء اليوم الأحد على ملعب "مرسول بارك" بالرياض، ضمن استعداداته لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


وتقدم النصر بالهدف الأول عن طريق لاعبه تاليسكا في الدقيقة 33، قبل أن يضيف زميله "ماشاريبوف" الهدف الثاني عند الدقيقة 36، ليعود تاليسكا بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 42.

وفي الشوط الثاني سجل فينسنت أبو بكر الهدف الرابع بالدقيقة 69، وأضاف زميله عبدالفتاح عسيري الهدف الخامس في الدقيقة 74.

وخاض مدرب النصر المباراة بتشكيلة مكونة من: "وليد عبدالله، فونيس موري، عبدالله مادو، علي لاجامي، سلطان الغنام، عبدالله الخيبري، بيتروس ماتيوس، سامي النجعي، ماشاريبوف، أندرسون تاليسكا، فينسنت أبو بكر".

وشهد الشوط الثاني الكثير من التبديلات للفريق النصراوي، للوقوف على مستويات بعض اللاعبين قبل خوض غمار الموسم الرياضي الجديد.

وسيواجه نادي النصر نظيره ضمك في الجولة الأولى من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، 13 أغسطس الجاري.

النصر يقسو على الشعلة بخماسية.. قبل مواجهة ضمك

النصر يقسو على الشعلة بخماسية.. قبل مواجهة ضمك

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الجيش اليمني يقضي على 15 حوثياً في كمين غرب مأرب

الجيش اليمني يقضي على 15 حوثياً في كمين غرب مأرب

"مسارات التعليم" تؤهل طلاب الثانوية للجامعة وسوق العمل.. التفاصيل

"مسارات التعليم" تؤهل طلاب الثانوية للجامعة وسوق العمل.. التفاصيل

تفعيل حملة "رب اجعل هذا البلد آمنًا" بالجهات الحكومية والمجمعات التجارية

تفعيل حملة "رب اجعل هذا البلد آمنًا" بالجهات الحكومية والمجمعات التجارية

مقتل 3 عراقيين وإصابة 5 في قصف تركي استهدف مستشفى سنجار

مقتل 3 عراقيين وإصابة 5 في قصف تركي استهدف مستشفى سنجار