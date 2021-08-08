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قال إيهاب نصر، سفير مصر في روسيا، إنه من المقرر وصول أول رحلتي طيران روسية إلى مطار الغردقة وشرم الشيخ غدا بعد توقف 6 سنوات.

وأوضح نصر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: «عودة الرحلات الروسية تتوج جهدا مكثفا من الجهات الأمنية والجهاز الدبلوماسي استمرت لمدة 6 سنوات»، مشيرا إلى أن عودة السياحة الروسية مصلحة مشتركة بين القاهرة وموسكو.

وأوضح أنه من المقرر أن تشهد الفترة المقبلة قدوم 10 رحلات أسبوعية إلى الغردقة و10 لشرم الشيخ، مشيرا إلى بيع معظم الرحلات المطروحة منذ 4 أيام، وهو ما يكشف تطلع السائح الروسي لزيارة مصر.

ولفت إلى أن عدد شركات الطيران الروسية والمصرية التي طلبت تنظيم رحلات من موسكو إلى شرم الشيخ والغردقة، والعكس، وصل إلى 29 شركة، موضحا أنه جاري التنظيم مع الجانب الروسي لزيادة عدد الرحلات الفترة المقبلة.

وكشف نصر أن الرحلتين الروسيتين المقرر وصولهما غدا تضمان وفدا إعلاميا كبيرا، سينفذ حملة ترويجية بكبرى وسائل الإعلام الروسية.

وأكد نصر وجود تعاون مكثف ونشط بين مصر وروسيا في المجالات كافة، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على توسيع المنطقة الصناعية الروسية المقرر إنشاؤها في مصر لتشمل العين السخنة.

ولفت إلى أنه من المتوقع مساهمة المنطقة الصناعية الروسية في توفير 35 ألف فرصة عمل بمرحلتها الأولى، وأشار إلى وجود 49 شركة روسية تستثمر في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس.

وأكد أن مشروع الضبعة يسير وفقا للجدول المخطط، مشيرا إلى أن وزير الكهرباء زار المصانع الروسية التي بدأت تصنيع مكونات محطة الضبع.

ولفت إلى أن الجانبين الروسي والمصري راضيان على معدلات تنفيذ مشروع الضبعة وفقا للجدول الزمني، مؤكدا أنه أكبر مشروع في تاريخ العلاقات المصرية الروسية، ويحظى بمتابعة دورية من قبل الرئيسين المصري والروسي.