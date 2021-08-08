دمر بلدة تاريخية لاستخراج الذهب ويهدد 14 ألف مبنى.. حريق الغابات يستعر في كاليفورنيا

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قال مسؤولون أمريكيون، الأحد، إن حريق الغابات الذي يستعر في شمال كاليفورنيا أصبح ثاني أكبر حريق من نوعه يُسجل في تاريخ الولاية، وذلك بعد أيام من تسببه في تدمير بلدة تاريخية لاستخراج الذهب وإجبار الآلاف على ترك منازلهم.

وأوضح مسؤولو الإطفاء بالولاية أن الحريق اتسع نطاقه ليأتي على نحو 463 ألف فدان، أو ما يعادل 724 ميلا مربعا (1876 كم)، وأنه جرى احتواؤه بنسبة 21%، والمساحة المحترقة أكبر من مساحة مدينة هيوستن.

وهذا هو ثاني أكبر حريق في الولاية بعد حريق هائل اندلع في أغسطس 2020 وأتى على ما يزيد على مليون فدان.

ولم تسفر حرائق الغابات حتى الآن عن سقوط وفيات. وكان هناك 5 أشخاص في عداد المفقودين حتى بعد ظهر السبت، وفقا لمكتب قائد شرطة مقاطعة بلوماس، وتلقت الشرطة بلاغات بسلامة اثنين منهم، ولا تزال تتحقق من صحتها.

وقال المسؤولون إن الحريق يهدد ما يقرب من 14 ألف مبنى ودمر بالفعل ما يزيد على 400، بما في ذلك كل وسط مدينة جرينفيل تقريبا، وهي بلدة تعدين قديمة تقع على بعد 160 ميلا شمال سكرامنتو.

ولا يزال سبب الحريق قيد التحقيق، لكن شركة باسيفيك جاس اند إليكتريك تقول إنه ربما نجم عن سقوط شجرة على أحد خطوط الكهرباء التابعة للمرفق.