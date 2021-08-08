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عقب جنازة دلال عبدالعزيز.. عبير صبري: «محدش يزعل على حاجة.. ويشوف حاله بس مع الله»

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عقب جنازة دلال عبدالعزيز.. عبير صبري: «محدش يزعل على حاجة.. ويشوف حاله بس مع الله» عقب جنازة دلال عبدالعزيز.. عبير صبري: «محدش يزعل على حاجة.. ويشوف حاله بس مع الله»

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روت الفنانة عبير صبري، العديد من التفاصيل المؤلمة، التي تأثرت بها، في مراسم دفن الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، التي رحلت عن عالمنا، أمس السبت، عن عمر ناهز الـ61 عاما، بعد صراع طويل مع المرض .

وكتبت «صبري» منشورًا عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الأحد، قائلة إنه «لو تشوفوا فتحه القبر وشيله البني آدم في القماش الأبيض ونزول السلالم لتحت لوحده وأقرب الناس عاجزين إنهم يرجعوه تاني معاهم البيت، وصوت الحجر والأسمنت وهو بيتردم فوقه.. محدش يزعل على حاجه ولا من حاجه ويشوف حاله بس مع الله».

واختتمت حديثها، قائلة :«ربنا يرحم أستاذة دلال عبدالعزيز ويصبر بناتها، ويرحم أمواتنا ويرزقنا حسن الخاتمة».

كانت الفنانة دلال عبدالعزيز دفنت في مقابر العائلة بالوفاء والأمل إلى جوار زوجها الراحل الفنان سمير غانم الذي توفي في 20 مايو الماضي عن 84 عاما بمضاعفات ، وبعده بـ75 يومًا تُوفيت الفنانة دلال عبدالعزيز إثر تليف في الرئة، حيث وضعت على جهاز التنفس الاصطناعي طوال الأشهر الثلاثة الماضية، ومنذ نقلها للمستشفى في 30 إبريل الماضي.

المصرى اليوم

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