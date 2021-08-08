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بسبب إعاقة حركة المارة.. غلق مقهى وإزالة كافيه في شبرا الخيمة

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قرر اللواء هشام رفعت، رئيس حي شرق شبرا الخيمة، الأحد، غلق مقهى يقوم صاحبه بعمل إشغالات في الشارع وفرش الكراسي في طريق المارة، ما يعوق حركة المرور ويسبب أضرارا للمواطنين.

وقال رئيس الحي إنه تلقى بلاغا من المواطنين بقيام مقهى بمنطقة أبوالعلا كساب شارع الجوهري بعمل إشغالات وتعدي على الطريق العام، وتم على الفور توجيه الأجهزة التنفيذية بالحي واتخاذ إجراءات فورية وسريعة ضد المقهى.

وأكد رئيس الحي أن غرفة العمليات تعمل على مدار اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للوقوف على حلها بأسرع وقت ممكن، وفقا للإمكانيات المتاحة والتنسيق مع الجهات والإدارات الخدمية الأخرى.

وتابع رئيس الحي حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشارع مصرف مسطرد بداية من شارع المطحن وحتى نهاية سوق مسطرد، وأسفرت الحملة عن رفع الإشغالات وإزالة التعديات والمعوقات وإزالة كافيه بدون ترخيص، كما تم رفع إشغالات ملاهي عبارة عن مراجيح عشوائية تم إقامتها بدون تراخيص ومخالفة لقوانين الإشغال، كما تم إجلاء تجمعات لعربات النقل البطيء بسوق مسطرد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

غلق مقهى فى شرق شبرا
غلق مقهى فى شرق شبرا
غلق مقهى فى شرق شبرا
غلق مقهى فى شرق شبرا

المصرى اليوم

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