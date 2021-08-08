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تعادل البنك الأهلي مع مضيف الجونة بنتيجة 1-1 في إطار مباريات الجولة 29 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 47 عن طريق المهاجم عمر السعيد، وحاول رفاق المدرب خالد جلال العودة في اللقاء وتسجيل هدف التعادل وهو ما تحقق في الدقيقة 71 بأقدام اللاعب كريم بامبو.

ويشارك عمر السعيد صاحب هدف التقدم) مع الجونة على سبيل الإعارة من نادي الزمالك وهو نفس موقف كريم بامبو صاحب هدف التعادل.

وبهذا التعادل يحتل فريق الجونة المركز العاشر من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 37 نقطة فيما يتواجد البنك الأهلي عند المركز الخامس عشر برصيد 28 نقطة.