أخبار عاجلة

الجيش اليمني يقضي على 15 حوثياً في كمين غرب مأرب -
"مسارات التعليم" تؤهل طلاب الثانوية للجامعة وسوق العمل.. التفاصيل -
تفعيل حملة "رب اجعل هذا البلد آمنًا" بالجهات الحكومية والمجمعات التجارية -
مقتل 3 عراقيين وإصابة 5 في قصف تركي استهدف مستشفى سنجار -
مرور جدة: إغلاق طريق الأمير ماجد يومي الخميس والجمعة -
الشباب يتلقّى ضربة قوية قبل مباراة الاتفاق والفتح -
لجنة الانضباط والأخلاق تفرض غرامات مالية على الأندية.. تعرف عليها -
«صالون هدى» عرض أول بمهرجان «تورنتو» -
نجم السينما العالمية يكشف أسرار «5» سنوات عِجاف منذ انفصاله عن زوجته.. جونى ديب: هوليوود قاطعتنى وجمّدت عرض آخر أفلامى لمدة عام -
طلب إحاطة لمواجهة الأسواق العشوائية.. و«صحة الشيوخ» تطالب بضم التغذية المدرسية لمنظومة التعليم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

بأقدام لاعبو .. البنك الأهلي يتعادل مع الجونة

Print
بأقدام لاعبو الزمالك .. البنك الأهلي يتعادل مع الجونة بأقدام لاعبو .. البنك الأهلي يتعادل مع الجونة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تعادل البنك الأهلي مع مضيف الجونة بنتيجة 1-1 في إطار مباريات الجولة 29 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 47 عن طريق المهاجم عمر السعيد، وحاول رفاق المدرب خالد جلال العودة في اللقاء وتسجيل هدف التعادل وهو ما تحقق في الدقيقة 71 بأقدام اللاعب كريم بامبو.

ويشارك عمر السعيد صاحب هدف التقدم) مع الجونة على سبيل الإعارة من نادي وهو نفس موقف كريم بامبو صاحب هدف التعادل.

وبهذا التعادل يحتل فريق الجونة المركز العاشر من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 37 نقطة فيما يتواجد البنك الأهلي عند المركز الخامس عشر برصيد 28 نقطة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تقدم الزمالك وتراجع الأهلي في أحدث تصنيف لأقوى الأندية عالميا لشهر أغسطس 2021

تقدم الزمالك وتراجع الأهلي في أحدث تصنيف لأقوى الأندية عالميا لشهر أغسطس 2021

عبدالمنصف يعادل رقم الحضري قبل مواجهة الزمالك الليلة

عبدالمنصف يعادل رقم الحضري قبل مواجهة الزمالك الليلة

الزمالك ووادي دجلة بث مباشر .. الزمالك ووادي دجلة اليوم بث مباشر

الزمالك ووادي دجلة بث مباشر .. الزمالك ووادي دجلة اليوم بث مباشر

تشكيل الزمالك المتوقع أمام وادي دجلة: الجزيري يقود الهجوم

تشكيل الزمالك المتوقع أمام وادي دجلة: الجزيري يقود الهجوم