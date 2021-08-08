وحدة من القوات الخاصة البريطانية تصل اليمن لملاحقة منفذي الهجوم على الناقلة الإسرائيلية

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تضم وحدة حرب إلكترونية متخصصة.. وتتكون من 40 فردًا

ذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، اليوم "الأحد"، أن وحدة من القوات الخاصة البريطانية وصلت إلى اليمن، مساء أمس؛ لملاحقة من يعتقد أنهم نفذوا هجومًا بطائرات مسيرة على الناقلة الإسرائيلية "ميرسر ستريت" في بحر العرب، وأودى بحياة رجل أمن بريطاني ومواطن روماني.

وأضافت أن الوحدة المشكلة من 40 فردًا وصلت إلى مطار الغيضة بمحافظة المهرة في اليمن؛ حيث يعتقد أنهم يستعينون ببعض السكان المحليين ممن يملكون المعرفة بالمنطقة؛ للمساعدة في ملاحقة عناصر ميليشيا الحوثي، الذين يقفون وراء الهجوم؛ وفقًا لـ"سبوتنيك".

وبيّنت "ديلي إكسبريس" أن الفريق البريطاني الذي وصل اليمن، يضم وحدة حرب إلكترونية متخصصة.