ساسي يسجل أول أهدافه مع الدحيل القطري

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تمكن فريق الدحيل القطري من الفوز على مضيفه سخويشات النمساوي بهدفين دون رد في إطار المواجهات الودية قبل بداية الموسم الجديد.

وجاء الهدف الأول عن طريق ادميلسون دا سيلفا من ركلة حرة مباشرة فيما عزز الدولي التونسي فرجاني ساسي التقدم بهدف ثان من تصويبة رائعة.

وخاض الدحيل مواجهة اليوم بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: صلاح زكريا.

خط الدفاع: سلطان البريك - توبي الدرفيليد - بوسف ايمن - علي مال الله.

خط الوسط: فرجاني ساسي - ويز مارتن.

خط الهجوم: نام تاي هي - ادميلسون دا سيلفا - رابح يحي - مايكل اولونجا.

ويعد فرجاني ساسي أبرز صفقات الفريق القطري خلال فترة الانتقالات الصيفية والتي جاءت بانتقال حر بعدما انتهى عقده مع الزمالك.