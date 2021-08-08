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خبيرة إتيكيت: هذه شروط الصداقة الناجحة

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خبيرة إتيكيت: هذه شروط الصداقة الناجحة خبيرة إتيكيت: هذه شروط الصداقة الناجحة

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قالت ميرنا صلاح، خبيرة الإتيكيت، إن الصداقة لكي تنجح فلا بد أن يكون الصديق مشابه لصديقه من حيث المعتقدات، والسلوك، والكفاءة، معقبة: "صعب أوي نلاقي أصدقاء واحد فيهم اجتماعي، والآخر منطوي جدًا".

وتابعت "صلاح"، خلال حوارها مع الإعلامية منال سلامة؛ ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن هناك صعوبة في حدوث صداقة بين شخص مخلص جدًأ، وشخص لا يهتم إلا بمصلحته، حتى وأن اجتمعوا فسرعان ما يفترقوا مع مرور الوقت، مضيفة أن هناك ضرورة لعدم التدخل في الحياة الشخصية للصديق إلا بناء على رغبته، واحترام خصوصيته بصورة كبيرة.

ولفتت إلى أن هناك أصدقاء يتم فرضهم على الشخص مثل أصدقاء الدراسة أو أصدقاء العمل، مؤكدة على ضرورة عدم زيارة الصديقة إلا بعد إجراء تليفون للتأكد من أنها لديها استعداد لاستقباله أم لا، وعلى الصديق أن يتقبل هذا الأمر بدون أي زعل.

المصرى اليوم

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