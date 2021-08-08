«الصحة»: تسلم أول دفعة من لقاح «جونسون» غدا.. و2 مليون جرعة من «فايزر» في الطريق

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزير الصحة لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إن الوزارة ستتسلم الدفعة الأولى من لقاح فيروس كورونا جونسون أند جونسون غدا.

وأوضح مجاهد، أن لقاح جونسون أند جونسون يتم الحصول عليه جرعة واحدة فقط وليس جرعتين، وسيكون متاحا في مراكز التطعيمات فور وصوله مباشرة.

واضاف مجاهد أن وزارة الصحة تسلمت أيضا الثلاجات المخصصة للقاحات التي تحتاج درجة تبريد عالية مثل لقاح «فايزر»، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تتسلم مصر 2 مليون جرعة من لقاح «فايزر» خلال أيام.

وأوضح مجاهد أنه بالنسبة للذين حصلوا على لقاح «أسترازينيكا» جرعة أولي سيتم حصولهم على الجرعة الثانية من نفس اللقاح، مشيرا إلى أنه خلال أيام ستتلقي مصر دفعة جديدة من «أسترازينيكا».

فيما أكدت وزارة الصحة أن تطعيم جميع المواطنين بلقاحات فيروس كورونا يتم بالمجان، علمًا بأنه يتم تحصيل رسوم إدارية لاستخراج الشهادات الموثقة للحاصلين على اللقاح والتي تحمل رمز الاستجابة السريع (QRCode).