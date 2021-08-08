عزة مصطفى تنعى دلال عبد العزيز: «ذهبت لرفيق عمرها بعد 80 يومًا من رحيله»

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نعت الإعلامية عزة مصطفى، الفنانة دلال عبدالعزيز التي توفيت، أمس السبت، عن عمر يناهز 61 عامًا.

وقالت «مصطفى» خلال برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، الأحد، إنه «نعزي أنفسنا والوسط الفني وكل جمهور ومحبي الراحلة الفنانة دلال عبدالعزيز، الفنانة الجميلة، والإنسانة العظيمة».

وأضافت:«دلال عبدالعزيز ذهبت لرفيق العمر الفنان سمير غانم بعد 80 يومًا من رحيله في ظل حالة من الحزن الشديد كانت ظاهرة في جنازة الفنانة، اللي خرجت من مسجد المشير في التجمع الخامس، وكان بها حضور كبير لمعظم الفنانين».

وتابعت: «ربنا يصبر بناتها دنيا وإيمي.. خبر الوفاة وجع قلبنا كلنا، ربنا يرحمها، ويجمعها مع العظيم سمير غانم في الجنة بإذن الله»، مشيرة إلى أن «دلال عبدالعزيز كانت طيبة وصديقة وجدعة.. لم أحضر أي عزاء لم أجد فيه دلال عبدالعزيز.. ربنا يرحمها».