أخبار عاجلة

الجيش اليمني يقضي على 15 حوثياً في كمين غرب مأرب -
"مسارات التعليم" تؤهل طلاب الثانوية للجامعة وسوق العمل.. التفاصيل -
تفعيل حملة "رب اجعل هذا البلد آمنًا" بالجهات الحكومية والمجمعات التجارية -
مقتل 3 عراقيين وإصابة 5 في قصف تركي استهدف مستشفى سنجار -
مرور جدة: إغلاق طريق الأمير ماجد يومي الخميس والجمعة -
الشباب يتلقّى ضربة قوية قبل مباراة الاتفاق والفتح -
لجنة الانضباط والأخلاق تفرض غرامات مالية على الأندية.. تعرف عليها -
«صالون هدى» عرض أول بمهرجان «تورنتو» -
نجم السينما العالمية يكشف أسرار «5» سنوات عِجاف منذ انفصاله عن زوجته.. جونى ديب: هوليوود قاطعتنى وجمّدت عرض آخر أفلامى لمدة عام -
طلب إحاطة لمواجهة الأسواق العشوائية.. و«صحة الشيوخ» تطالب بضم التغذية المدرسية لمنظومة التعليم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

فنادق الغردقة وشرم الشيخ جاهزة لاستقبال السياحة الروسية (تفاصيل)

Print
فنادق الغردقة وشرم الشيخ جاهزة لاستقبال السياحة الروسية (تفاصيل) فنادق الغردقة وشرم الشيخ جاهزة لاستقبال السياحة الروسية (تفاصيل)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة المنشآت السياحة، إن الفنادق في البحر الأحمر وجنوب سيناء على استعداد لاستقبال جميع السياح من كل أنحاء العالم خاصة السياحة الروسية التي ستعود غدًا.

وأضاف «عاقل» خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، الأحد، أن «كل الفنادق والمطاعم تطبق الإجراءات الاحترازية على اعلى مستوى ويوجد فرق تفتيش من وزارة الصحة ويتم تصحيح أي وضع خاطئ».

وتابع رئيس لجنة تسيير الاعمال بغرفة المنشآت السياحة قائلًا إن «جميع العاملين في البحر الأحمر وجنوب سيناء تم تطعيمهم ضد وحصلوا على الجرعتين الأولى والثانية مما يدعو لطمأنة السائح الوافد لمصر».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السعودية تسجل 569 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

السعودية تسجل 569 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

الأردن : 9 وفيات و1183 اصابة جديدة بفيروس كورونا

الأردن : 9 وفيات و1183 اصابة جديدة بفيروس كورونا

يستدرج ضحاياه لإعطائهن الأدوية المضادة لفيروس كورونا.. عامل يهتك عرض ٣ قاصرات في ١٥ مايو

يستدرج ضحاياه لإعطائهن الأدوية المضادة لفيروس كورونا.. عامل يهتك عرض ٣ قاصرات في ١٥ مايو

وزارة الصحة: خروج 136 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

وزارة الصحة: خروج 136 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات