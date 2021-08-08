فنادق الغردقة وشرم الشيخ جاهزة لاستقبال السياحة الروسية (تفاصيل)

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قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة المنشآت السياحة، إن الفنادق في البحر الأحمر وجنوب سيناء على استعداد لاستقبال جميع السياح من كل أنحاء العالم خاصة السياحة الروسية التي ستعود غدًا.

وأضاف «عاقل» خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، الأحد، أن «كل الفنادق والمطاعم تطبق الإجراءات الاحترازية على اعلى مستوى ويوجد فرق تفتيش من وزارة الصحة ويتم تصحيح أي وضع خاطئ».

وتابع رئيس لجنة تسيير الاعمال بغرفة المنشآت السياحة قائلًا إن «جميع العاملين في البحر الأحمر وجنوب سيناء تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا وحصلوا على الجرعتين الأولى والثانية مما يدعو لطمأنة السائح الوافد لمصر».