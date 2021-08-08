ماهر فرغلي: محمد حسان استوعب أخطاء يعقوب في شهادته أمام المحكمة

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قال ماهر فرغلى الخبير في شؤون الحركات الإسلامية، إن الشيخ محمد حسان استوعب أخطاء زميله الشيخ محمد حسين يعقوب، ولذلك جاءت بشكل مقبول في أغلب ما قاله، وهي شهادة مهمة، خاصة أنها اشتملت على حديث كثير عكس ما قاله من قبل.

وأضاف فرغلي خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة «صدى البلد»، أن حسان أخطأ أو تحدث بعدم فهم عندما قال إن الإخوان بدأت جماعة دعوية ثم تحولت سياسية وهي مغالطة فقد بدأت الجماعة سياسية.

وتابع أن ما قاله حسان كان مخالفًا لما قاله نفسه من قبل مشيرا إلى أن المدرسة السلفية في حد ذاتها اختلفت تماما على مدار الفترات الزمنية وشاهدنا سلفيات متنوعة اختلفت بعد 2011 عن ما اقتنعوا به قبل 2011.

وأوضح أن الخطأ مشترك بين محمد حسان وبين المتلقين من الشباب مؤكدا أن حسان ويعقوب يخافون على وضعهم ولا يريدون الدخول في صراعات مع الدولة، ولذلك نشاهد تغيرات ظاهرية.