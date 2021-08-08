ميسي يهنئ تركي أل الشيخ بعيد ميلاده

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حرص النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة السابق، على تهنئة المستشار تركي أل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية بعيد ميلاده.

ونشر تركي أل الشيخ، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي «انستجرام»، فيديو للنجم الأرجنتيني وهو يهنئه من خلاله بعيد ميلاده، متمنيًا له حياة سعيد مع عائلته وأصدقائه.

يذكر أن ميسي، رحل عن نادي برشلونة الإسباني، بعد إنتهاء عقده مع النادي في 30 يونيو الماضي، ومن المنتظر أن يعلن اللاعب عن وجهته المقبلة، خلال الأيام القليلة القادمة.